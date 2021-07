ŠOKUJÚCE slová ministerstva zdravotníctva: Ľudia začnú na vakcínu meniť názor, stane sa tak už čoskoro!

BRATISLAVA – Čoraz viac sa začínajú objavovať výpovede ľudí, ktorí ľutujú, že sa nedali zaočkovať. Vážny postcovidový syndróm, ťažký priebeh ochorenia, či dokonca transplantácia pľúc bola daň za to, že vakcíne nedôverovali. Ministerstvo zdravotníctva teraz zdieľa ďalšie, z ktorých ide mráz po chrbte!

Na Slovensku je aktuálne zaočkovaných aspoň prvou dávkou 50 percent obyvateľstva, stále je to však málo na dosiahnutie potrebnej kolektívnej imunity. Lepšie sú na tom vo Veľkej Británii, kde majú v rizikových skupinách zaočkovanú väčšinu populácie. Stále sa však nájdu aj takí, ktorí sa nechcú dať očkovať – buď si myslia, že vakcínu nepotrebujú, alebo jej jednoducho nedôverujú.

Britskej BBC sa však začali ozývať ľudia, ktorí svoje rozhodnutie trpko oľutovali. Dôvodom bolo, že takmer prišli v nemocnici o život, keď bojovali s nákazou, alebo sa nakazili ich blízki, prípadne majú vážne následky po vyliečení sa.

Rozhodnutie neočkovať sa takmer stála život 60-ročného vedca, ktorému sa zdalo, že vakcíny proti koronavírusu sa vyvíjajú príliš rýchlo. Po čase, keď prekonal koronavírus a zápasí s ťažkým postcovidovým syndrómom, svoj názor zmenil a priznal, že išlo o najnebezpečnejšie rozhodnutie, ktoré ho takmer stálo život.

„S Covidom strávil 9 dní bojom o život na jednotke intenzívnej starostlivosti. Noc v nemocnici strávil prvýkrát od svojho príchodu do UK z Maroka v roku 1985. Asi pred mesiacom bol z nemocnice prepustený, ale dodnes sa necíti dobre,“ uviedlo slovenské ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti.

Príbehy, z ktorých mrazí, predčasom uverejnil aj projekt Očami farmácie, kde predstavili smutné príbehy piatich ľudí, ktorí seba, alebo svojich blízkych nedali očkovať a až zlá skúsenosť s korojavírusom im otvorila oči. Medzi nich patrí napríklad aj žena, ktorá nedala svoju dcéru zaočkovať a skončila na umelej pľúcnej ventilácii, prípadne muž, ktorému pre koronavírus museli transplantovať pľúca.

Upozornili, že takéto príbehy budú o chvíľu realitou aj na Slovensku, avšak chcú aby ich bolo čo najmenej. Rovnako tak si želajú, aby zdravotníci zvládli poskytnúť pomoc a starostlivosť každému, kto ju bude v týchto ťažkých časoch potrebovať.

„Prosíme vás, dajte sa zaočkovať. Zaregistrovať sa môžete tu: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Na mnohých miestach sa očkuje aj bez registrácie, možno už očkuje aj váš všeobecný lekár,“ apeluje rezort na ľudí s tým, že onedlho sa na Slovensku spustí aj špeciálna lotéria. V nej budú môcť tí, ktorí sa dali zaočkovať, vyhrať rôzne ceny. Očkovaciu lotériu ministra financií Igora Matoviča spustia už v nedeľu 1. augusta.

V prípade, ak máte v rodine imobilného človeka, s ktorým by bolo komplikované ísť do očkovacieho centra, je stále možnosť mobilného očkovacieho tímu. V tomto prípade však rezort odporúča, aby sa Slováci skontaktovali s ich starostom, prípadne so župou, ktorá dané očkovanie zastrešuje.