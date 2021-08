Meteorológovia vydali výstrahy: Slovensko dnes potrápia búrky aj vysoké teploty

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Na väčšine územia Slovenska by malo počas pondelka pršať. V južných častiach krajiny by teploty mohli vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).