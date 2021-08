Meteorológ Matejovič o tornáde v Petkovciach: Výnimočný jav, pre toto sú najmä na východe!

Obcou Petkovce v okrese Vranov nad Topľou sa vo štvrtok večer prehnalo tornádo a poškodilo niekoľko domov. Uviedol to miestny starosta Pavol Hybala. „Nahlásené bolo poškodenie štyroch rodinných domov, ktorým zobralo strechu. Polámané sú stromy, strhané je elektrické vedenie,“ povedala operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

„Bolo vidno, ako sa točí vír a všetko dvíha hore. Plechy zo striech odnieslo možno sto metrov. Prešlo to len spodnou časťou obce. Trvalo to možno minútu, ale demolovalo to všetko, je tu spúšť,“ povedal starosta s tým, že podľa jeho vedomostí k zraneniam nedošlo.

Netradičné tornádo

Meteorológ Pavel Matejovič pripomenul, že tento rok ide o druhé spozorované tornádo na Slovensku. Prvé sa vyskytlo 22. apríla rovnako na východnom Slovensku, konkrétne v obci Ploské. Ani jedno sa podľa Matejoviča nedalo predpovedať.

Zdroj: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

„Možno povedať, že v oboch prípadoch išlo o prekvapenie. Poveternostná situácia včera totiž nenaznačovala, že by sa taký atmosférický jav mohol niekde na území Slovenska vyskytnúť, skôr boli očakávané intenzívne zrážky. Bola to klasická poveternostná situácia, keď cez naše územie od juhozápadu postupovala tlaková níž. Zaujímavé tiež je, že tornádo sa nevyskytlo pri búrke, ale len prehánke, no napriek tomu zrejme dosiahlo až intenzitu F2,“ vysvetlil Matejovič s tým, že to, že sa sformovalo tornádo počas leta, už prekvapením nie je.

Zdroj: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

Tornáda len na východe sú náhoda

Podľa odborníka tohtoročný jún a júl boli mimoriadne teplé, čo spôsobilo, že sa do ovzdušia dostalo veľa vodnej pary. „Júl sa skončil globálne ako tretí najteplejší a z oceánov sa vyparilo veľa vody. Kombinácia teplého a vlhkého vzduchu potom vytvára predpoklady na vznik takýchto javov,“ konštatoval s tým, že tornádo sa môže vyskytnúť na celom území Slovenska,. To, že sa obe vyskytli na východe, je skôr náhoda než podmienka.

Zdroj: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

Matejovič však priznáva, že východné Slovensko má špecifické klimaticko-geografické pomienky. Aj z toho dôvodu sa tam často vyskytujú silné búrky. „Napríklad ničivé tornádo, ktoré sa 24. júna vyskytlo na južnej Morave, len tesne minulo hranice západného Slovenska. Podmienky na vznik silných búrok a tornád sú však aj na juhozápade a juhu Slovenska,“ upozornil. Do konca leta sa podľa neho zrejme ešte vyskytnú silné búrky, ktoré budú sprevádzané lejakmi, silným vetrom, ale aj krúpami. „To, či sa pri nich vyskytne tornádo, sa nedá v tejto chvíli predpovedať. Nie je to však vylúčené. Letom sa však riziko tornád nekončí, tornádo bolo na našom území pozorované už aj v októbri,“ uzavrel meteorológ.