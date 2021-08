Finančná správa chce trestať svojich ľudí: Prípadné trestné činy nesmú byť zametané pod koberec

Ilustračné foto

Zdroj: TASR - Colný úrad

BRATISLAVA – Pokiaľ sa potvrdia informácie o obvineniach aktívnych príslušníkov Finančnej správy (FS) SR, budú bezodkladne pozbavení výkonu štátnej služby v súlade so zákonom. V súvislosti s aktuálnym vyšetrovaním Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v kauze Mýtnik III to v stredu to uviedla FS. Vedenie finančnej správy už v prípade zadržaných príslušníkov „prijalo kroky“.