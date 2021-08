VIDEO Situácia na proteste bola dramatická: Dav chcel zablokovať premávku, zasahovať museli aj zdravotníci!

BRATISLAVA - Dnes je pre protestujúcich ďalší veľký deň. Pred Prezidentským palácom, kde sa schádzajú protestujúci ľudia, je viac ako 200 ľudí, no ich počet sa zvyšuje. Tých mali pritom zvážať vo veľkých počtoch autobusy do Bratislavy, kde chceli dokonca podľa predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu "zablokovať Bratislavu". Situácia sa však zdramatizovala a dav chcel opäť blokovať križovatku, no narazili na odpor polície.

ONLINE

17:08 České osadenstvo protestujúcich spred Prezidentského paláca odchádza, zvyšní protestujúci tvrdia, že chcú zotrvať v proteste aj do zajtra.

16:57 Kým na námestí a v centre mesta sa zhromaždili ľudia len na demonštrácii, líder ĽSNS Marian Kotleba v Petržalke blokoval križovatku.

13:50 Počas poobedia na protestujúcich naďalej prší a počasie sa nelepší. Niektoré skupinky sa rozpúšťajú a odchádzajú.

13:31 Polícia tvrdí, že na oznámenom zhromaždení sa objavili osoby z neoznámeného zhromaždenia na vedľajšom Námestí slobody, čím narušili priebeh prvého protestu a vyprovokovali blokádu vozovky. Na slobode obmedzili dve osoby. Jednu osobu ošetrili aj z dôvodu podozrenia epileptického záchvatu.

Zdroj: Facebook/Polícia - Bratislavský kraj

13:26 Primátor Bratislavy Matúš Vallo ďakuje polícii a mestským častiam mesta za súčinnosť pri dnešných protestoch.

13:21 Premávku na bratislavskom Hodžovom námestí policajti sprejazdnili. Dopravný podnik Bratislava (DPB) informuje o obnove liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) 203, 207 a 212, ktoré úsekom premávajú. Zelená vlna RTVS zároveň odporúča vodičom vyhnúť sa úseku kvôli možným blokádam protestujúcimi.

"Protest na Hodžovom námestí má polícia pod kontrolou. Cesta už nie je blokovaná a linky DPB premávajú bez zmien. Na mieste je zvýšený počet hliadok Mestskej polície Bratislava, ktoré sú súčinné so štátnou políciou. O prípadných dôležitých zmenách vás budeme informovať," uviedlo hlavné mesto SR Bratislava na sociálnej sieti s tým, že robí viaceré opatrenia. Ako príklad uviedlo spoluprácu so štátnou políciou na zabezpečení verejného poriadku, posilnený monitoring kamerového systému, aktívnu účasť na krízovom štábe krajského policajného zboru či prípravu záložných vozidiel mestskej hromadnej dopravy a ďalšie.

12:45 Jedného z protestujúcich policajné orgány odvádzajú na oddelenie.

12:44 Na mieste protestu pri autobusovej zastávke je po zásahu polície opäť pokojná atmosféra.

VIDEO Zostrih napätej situácie pri autobusovej zastávke MHD na Hodžovom námestí:

12:35 Polícia prikročila k ďalším zákrokom, niektorí protestujúci končia v rukách ťažkoodencov. Situácia sa začína zvrhávať. Mestská polícia informuje o zatlačení davu mimo vozovky.

12:06 Niekoľko protestujúcich sa rozhodlo zablokovať premávku pri Hodžovom námestí. Ťažkoodenci zasiahli a z cesty ich za pár minút vytlačili. Situácia sa zdramatizovala, na križovatke je množstov policajtov, ktorí tlačilo dav späť na chodník mimo vozovku. Štrajkujúci na pódiu vyzývajú dav, aby sa vrátil na námestie a nechú konflikt. Dištancujú sa od tohto správania.

Na mieste zasahuje už aj vozidlo záchrannej zdravotnej služby, pretože museli ošetriť niektorého zo zranených policajtov.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

12:00 Na Hodžovom námestí je situácia síce pokojná, no o kúsok ďalej už dochádza ku konfliktom medzi protestujúcimi a policajnými zložkami. Pri Hodžovom námestí prechádzajú po ceste trúbiace autá so slovenskými vlajkami, či motorkári. Niektorí protestujúci sa už pokúšajú zablokovať premávku, no policajné zložky okamžite akýchkoľvek ľudí z vozovky odvádzajú preč.

11:38 V dave počuť slová o tom, že pápež František nie je ich pápežom, keďže pri jeho septembrovej návšteve Slovenska platí prísna očkovacia politika.

11:26 Protestujúci na námestí označujú za najväčšie "zlo" médiá a novinárov. Postávajúci ľudia po jednotlivých výstupoch tlieskajú.

11:21 Hodžovo námestie je doslova ohradené ťažkoodencami. Na mieste hrá z reproduktorov hudba, protestujúci postávajú. Situácia je zatiaľ pokojná.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

Policajné vozidlá sú zaparkované v blízkych uličkách, dokonca aj pred budovou Slovenskej technickej univerzity (STU).

Zdroj: Topky/Maarty

10:58 Kým na Hodžovom námestí sa počet protestujúcich zvyšuje, na neďalekom námestí slobody sa rovnako zišli protestujúci proti očkovaniu. Prítomní sú aj kotlebovci z ĽSNS, ktorí okrem iného aj varia guláš. Medzitým pred prezidentským palácom pochodujú už ťažkoodenci, na ktorých protestujúcich vykrikujú heslá ako "hanba" či "gestapo". Rečníci na pódiu sú presvedčení, že ťažkoodenci a mestskí policajti sú na mieste preto, aby chránili protestujúcich ľudí.

Zdroj: Topky/Maarty

10:43 Protestujúcim ukazuje svoju reakčnú tvár aj "druhá strana barikády". Po blízkych lavičkách totiž niekto vyvesil vytlačené ponuky o "doučovaní protestujúcich". Bočné chodniky pri zastávkach MHD už obsadili ťažkoodenci.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

9:45 Polícia o situácii na proteste informuje na sociálnej sieti. Polícia priebeh monitoruje. Na mieste sa už zvyšuje počet ľudí. Okolo desiatej hodiny by mali prichádzať autobusy s ďalšími protestujúcimi.

Podľa našich informácií je na Hodžovom námestí zatiaľ asi 50 ľudí. Dá sa však predpokladať, že ich počet bude s pribúdajúcim časom rásť, no emócie davu zatiaľ tlmí daždivé a zamračené počasie, ktoré v Bratislave trvá už niekoľko hodín a nevyzerá, že by malo v blízkej dobe skončiť. Na mieste už stavajú menšiu tribúnu a ozvučenie.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Ďalší protest by sa mal uskutočniť tiež pred Úradom vlády.

MHD je predbežne odklonená

Podľa bratislavského dopravného podniku už dokonca došlo k odklonu liniek mestskej hromadnej dopravy v meste.

Linka 31 bude odklonená cez Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Vajanského nábrežie, Dostojevského rad, Karadžičovu, Legionársku, Račianske mýto, Šancovú, Krížnu a Legionársku ulicu smerom na Cintorín Slávičie údolie. Linka 39 bude odklonená cez Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Vajanského nábrežie, Dostojevského rad, Karadžičovu, Legionársku, Krížnu, Trnavskú cestu a naspäť sa napojí na svoju trasu obojsmerne.

Linka 59 pôjde z Mosta SNP na Vajanské nábrežie, Dostojevského rad, Karadžičovu, Legionársku, Račianske mýto, Račiansku ulicu a naspäť sa napojí na svoju trasu. V opačnom smere bude premávať z Račianskej ulice cez Mýtnu, Vazovovu, Radlinského, Šancovú, Trnavské mýto, Krížnu, Karadžičovu, Dostojevského rad, Vajanského nábrežie smerom na Most SNP, odkiaľ bude pokračovať po svojej bežnej trase.

Linky 83 a 84 budú v smere z Petržalky odklonené z Mosta SNP cez nábrežie, Dostojevského rad, Legionársku a Šancovú ulicu. Linky 80 a 94 budú premávať po zastávku Zochova. Linka 93 bude v smere z Petržalky odklonená z Mosta SNP cez nábrežie, Dostojevského rad, Karadžičovu, Legionársku a Šancovú ulicu na Hlavnú stanicu obojsmerne.

Linka 147 bude skrátená po Šulekovu.

Linku 203 nahradí v úseku Koliba - Kollárovo námestie a Hroboňova - Mudroňova - Šuleková, kyvadlová doprava. Linky 207 a 212 budú medzi Prazskou a Zahradnickou ulicou odklonene cez Sancovu, Legionarsku a Karadzicovu ulicu.

Dopravný podnik však upozorňuje, že podľa polície sa môže v Bratislave uskutočniť ďalšie neohlásené verejné zhromaždenie, ktorého priebeh nie je jasný. "V tomto ohľade je DPB pripravený na prípadné obmedzenia v doprave reagovať operatívne,“ poznamenal hovorca Martin Chlebovec. Cestujúcim podnik odporúča, ak to situácia dovolí, aby sa uvedeným úsekom vyhli. Dopravca však deklaruje, že bude verejnosť informovať prostredníctvom elektronických infotabúľ na zastávkach, webe a sociálnych sieťach.

Archívne video

Župan hovorí o výtržníctve a prejave ako o rozdielnych veciach

Sloboda prejavu a výtržníctvo sú dve rozdielne veci. Vyhlásil to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba v súvislosti so štvrtkovými protestami v Bratislave. Demonštranti totiž avizujú, že chcú blokovať cesty v hlavnom meste.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Predseda BSK je presvedčený, že polícia sa nesmie iba prizerať. "Nedopusťme, aby tlupa agresívnych demonštrantov blokovala dopravu, ohrozovala ľudí a znečisťovala mesto. (Ne)zásah počas prvého protestu sklamal a nahneval všetkých slušných ľudí. Nedovoľme, aby sa to opakovalo," uviedol. Na sociálnych sieťach sa podľa Drobu demonštranti navzájom "hecujú" a vyzývajú k blokovaniu dopravy v Bratislave.

Podobne to vidí aj Vallo

Primátor Bratislavy Matúš Vallo uviedol, že v súčasnej epidemiologickej situácii vidí zásadný rozdiel medzi prejavením názoru a vystavením Bratislavčanov rizikovej situácii, "ktorej dôsledkom môže byť aj ohrozenie ich zdravia a vo výsledku tiež sprísnenie epidemiologických opatrení."

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Je podľa neho oprávnené od polície žiadať ochranu hlavného mesta a rešpektovanie faktu, že väčšina Bratislavčanov sa rozhodla čeliť tretej vlne pandémie zodpovedným správaním, odporúčaniami vedeckých autorít a dodržiavaním nevyhnutných bezpečnostných a hygienických pravidiel. "Zaslúžia si za to rešpekt a nie hanlivé pokriky, pľuvance a na dlhé hodiny paralyzované celé mesto," povedal Vallo.

S vyjadrením prispel aj poslanec Sme rodina

Žijeme v demokratickej krajine a ak sú ľudia nespokojní s vládou, opatreniami, čímkoľvek, majú právo svoj názor prezentovať aj formou protestu. Protest by však nemal zasahovať do práv i slobôd iných občanov a v žiadnom prípade by sa nemali obmedzovať záchranné zložky. Uviedol to predseda bratislavskej mestskej komisie pre ochranu verejného poriadku a poslanec Národnej rady (NR) SR za Sme rodina Ľuboš Krajčír. Reagoval tak na minulotýždňový protest v Bratislave, počas ktorého demonštranti na niekoľko hodín zablokovali cesty v centre mesta.

Zdroj: TASR / Michal Svítok

Takýto protest mestský i parlamentný poslanec odsudzuje, keďže boli ohrozovaní bežní občania a blokovaná verejná doprava. "Videl som video, kde sa protestujúci vyhrážali novinárom a blokovali sanitku. Toto je absolútne neprijateľné a polícia mala okamžite zakročiť a zabezpečiť poriadok," uviedol Krajčír.

Ako predseda bratislavskej mestskej komisie pre verejný poriadok a poslanec NR SR bude oficiálne žiadať stanovisko, prečo polícia nekonala a nechala počas celého dňa protestujúcich ohrozovať bezpečnosť ostatných občanov. "Budem žiadať, aby do budúcna pri protestoch, kde bude už v začiatku dochádzať k narúšaniu a obmedzovaniu slobody ostatných občanov, okamžite zakročila," poznamenal poslanec.