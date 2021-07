Vyjadrenie názoru nemôže prerásť do agresívnych výziev, uviedla Čaputová

Zuzana Čaputová

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Občania majú právo protestovať proti opatreniam, ktoré majú chrániť ich zdravie a životy. Vyjadrenie názoru však nemôže prerásť do agresívnych výziev, ani do fyzických konfliktov. V reakcii na protesty v Bratislave to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.