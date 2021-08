BRATISLAVA – Zisk zdravotných poisťovní sa má po novom regulovať. Návrh na reguláciu zisku ide do medzirezortného pripomienkového konania, avizovala v utorok štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Jana Ježíková. Návrh zároveň definuje minimálny percentuálny podiel z vybraného poistného, ktorý musia poisťovne použiť na zdravotnú starostlivosť.

„Dnes, ak poisťovni zostanú popri splnení si ostatných povinností finančné prostriedky, môže si ho vyplatiť,“ podotkla Ježíková. Zisk by mohol byť regulovaný vzorcom, ktorý vybrané poistné násobí základnou úrokovou sadzbou Európskej centrálnej banky (ECB). „Momentálne sa sadzba pohybuje na úrovni 0,2 percenta, ešte to bude zvýšené o desatiny percenta za to, že sa splnia kritériá kvality. Práve o kritériu kvality bude diskusia v rámci medzirezortného pripomienkového konania a kritériá budú stanovené vyhláškou,“ podotkla.

Navrhovanými kritériami kvality sú likvidita, kapitálová primeranosť či úspešnosť výberu poistného na verejné zdravotné poistenie. Tiež naplnenosť verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie úhrady plánovanej zdravotnej starostlivosti pre čakajúcich poistencov.

Návrh definuje aj minimálny percentuálny podiel z vybraného poistného, ktorý musia poisťovne použiť na zdravotnú starostlivosť. „Pre všetky poisťovne je to 95,1 percenta z predpísaného poistenia plus koeficient, ktorý je definovaný veľkosťou poisťovne,“ spresnila Ježíková. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa by mala mať tento koeficient zvýšený ešte o 1,95 percenta, súkromné Dôvera o 1,32 percenta a Union zdravotná poisťovňa o 0,8 percenta.

Súkromné zdravotné poisťovne už skôr kritizovali úvahy o regulovaní zisku. Dôvera reagovala, že obmedzenie profitu v zdravotnom poistení by znamenalo protiústavný zákaz zisku. Tvrdí, že takýto krok by mal negatívny dosah na celý zdravotnícky sektor. Union zdravotná poisťovňa nepovažuje obmedzenie zisku za riešenie finančných problémov v rezorte zdravotníctva. Za nevyhnutné považuje pozrieť sa aj na tvorbu zisku u ostatných subjektov, ktoré pôsobia v zdravotnom systéme.