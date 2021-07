Zisk zdravotných poisťovní treba regulovať: Dôvera označila obmedzenie zisku za protiústavné

"Legislatívna úprava bude zohľadňovať záujem pacienta a nové ustanovenie bude vyžadovať, aby príjmy zo zdravotného poistenia pred prerozdelením boli použité na výdavky na zdravotnú starostlivosť v rozpätí, ktorého šírka bude určená v súlade s predloženými benchmarkami. Pre ilustráciu prikladáme grafické zhrnutie," uviedla Kováčiková s tým, že v rokovaniach sa pokračuje ďalej.

Pracovnú skupinu na stretnutí tvorili štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Jana Ježíková, členovia výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS), Zuzana Šebová (Sme rodina), Marek Krajčí (OĽANO) a Tomáš Lehotský (Za ľudí), ďalej štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Marcel Klimek a riaditeľka odboru špecifických operácií štátu MF SR Andrea Holíková a za ÚDZS okrem šéfky úradu aj Peter Pavlovič a zástupcovia právneho odboru.

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že navrhne, aby zdravotné poisťovne mohli tvoriť zisk z pripoistenia a z limitu výdavkov na prevádzkové činnosti až po zaplatení všetkých objednaných výkonov. Rovnako, že umožní občanom voľbu pripoistenia. Ak by súčasný systém zdravotných poisťovní po analýze neprinášal hodnotu pre pacienta a dosahovanie zdravotných celospoločenských cieľov, vláda by zvážila zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia, teda jednej zdravotnej poisťovne.

Zdravotné poisťovne môžu tvoriť zisk od augusta 2011, keď im to opätovne umožnila vláda Ivety Radičovej (ex SDKÚ-DS). Tvorbu zisku im zakázal prvý kabinet Roberta Fica (Smer-SD) v roku 2008. Právna norma však narazila na Ústavný súd SR. Zdravotné poisťovne tak dostali znova možnosť tvoriť zisk, avšak s podmienkami.

Obmedzenie profitu v zdravotnom poistení by bolo protiústavné

Obmedzenie profitu v zdravotnom poistení by znamenalo protiústavný zákaz zisku. V reakcii na informácie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) o potrebe regulácie zisku zdravotných poisťovní (ZP) to povedal PR špecialista ZP Dôvera Matej Štepianský. Podľa súkromnej ZP by takýto krok mal negatívny dosah na celý zdravotnícky sektor, pretože by nebol motivovaný ku kvalite a rozvoju služieb, ani k zavádzaniu inovácií v zdravotníctve.

"Zároveň ide o návrh, ktorý nerieši žiadnu z aktuálnych potrieb pacientov alebo potrieb slovenského zdravotníctva. V každom prípade sme pripravení na konštruktívnu a odbornú diskusiu s cieľom regulovať zisk v zdravotnom poistení tak, aby sa zvýšila kvalita služieb pre pacientov, poistencov zdravotných poisťovní aj pre zdravotníkov," doplnil Štepianský.

Regulácia bude postupná

Rokovania o regulácii ziskov zdravotných poisťovní by mali podľa predsedníčky zdravotníckeho výboru parlamentu Jany Bittó Cigánikovej (SaS) pokračovať vo štvrtok (29. 7.). Zavádzanie regulácie by sa malo realizovať postupne. Poslankyňa parlamentu to uviedla na margo stretnutia pracovnej skupiny, ktorá sa zhodla na tom, že zisky poisťovní je potrebné regulovať.

Zisky poisťovní by mali byť naviazané na splnenie stanovených kvalitatívnych kritérií. "Napríklad takýmto kritériom by bola dostupnosť k lekárovi alebo počet preventívnych prehliadok či znižovanie úmrtí na onkologické ochorenia. Ak sa poisťovni podarí splniť toto kritérium, mala by mať nárok na zaslúžený zisk. Ak kritériá nebude poisťovňa plniť, tak by nemala mať nárok na zisk, lebo nedosiahla požadované výsledky. Takto sme to navrhli na stretnutí a bolo to prijaté veľmi pozitívne," priblížila Bittó Cigániková.

Dodala, že zisk poisťovní je dôležitý, aby na trh prichádzali noví investori, ktorým sa ale oplatí dbať na zdravie poistencov, na preventívne prehliadky a na kvalitu svojich služieb pre poistencov. "Nastaviť kritériá však nebude otázka týždňa či dvoch, to bude dlhšiu dobu," uviedla poslankyňa parlamentu.

Union nepovažuje obmedzenie zisku za riešenie finančných problémov

Obmedzenie zisku zdravotných poisťovní nepovažuje zdravotná poisťovňa (ZP) Union za riešenie finančných problémov v rezorte zdravotníctva. Ako povedala jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová, poistenci pociťujú benefity zo zvýšenia kvality poskytovaných služieb, ktoré prinášajú primeraný zisk, konkurenčné prostredie a rovnaké podmienky pre podnikanie.

Zdôraznila, že pre súkromnú ZP nie je zdravotníctvo o vytváraní čo najväčšieho zisku na úkor dostupnosti zdravotnej starostlivosti, brzdenia inovácií a kvality. "Náš akcionár pokladá zdravotné poistenie za dlhodobý a férový biznis, nie zlatú baňu, a preto sme za primeranú a spoločensky zodpovednú mieru zisku," povedala.

ZP Union si však myslí, že tvorbe nových pravidiel a zákonov by mala predchádzať odborná diskusia na pôde Ministerstva zdravotníctva SR. Za nevyhnutné považuje pozrieť sa aj na tvorbu zisku u ostatných subjektov, ktoré pôsobia v zdravotnom systéme. "Obmedziť zisk je podľa nás možné len do takej miery, aby neboli porušované legitímne očakávania akcionárov, za ktorých sme získali povolenie pre vykonávanie verejného zdravotného poistenia a pokiaľ cieľ, ktorý sa touto zmenou sleduje, je vyšší verejný záujem," uviedla.

Výška maximálneho limitu na zisk by mala byť podľa súkromnej zdravotnej poisťovne primeraná aj riziku, ktoré poisťovňa nesie. Z pohľadu ZP by takéto legálne hľadisko, ako aj odplatu za mieru rizika mohlo optimálne napĺňať stanovenie percenta na úrovni troch až štyroch percent, minimálne však na úrovni dvoch percent. "Rozhodne nechceme, aby mali subjekty pôsobiace v našom zdravotníctve väčšie zisky, než je adekvátne," doplnila s dôvetkom, že riziko zdravotných poisťovní je neštandardne vysoké.