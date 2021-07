Kolíková nevidí ústavnoprávny problém v novele o COVID preukazoch: Žiadne fiasko neočakáva

Mária Kolíková

BRATISLAVA - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nevidí žiadny potenciálny ústavnoprávny problém v novele o COVID preukazoch. Ak by sa ňou zaoberal Ústavný súd (ÚS) SR, neobáva sa, že by to skončilo "fiaskom". "Som presvedčená, že je tu absolútna proporcionalita medzi všetkými právami," uviedla ministerka.