Je ROZHODNUTÉ! Poslanci schválili výhody pre očkovaných: VIDEO Smer dá novelu na Ústavný súd

BRATISLAVA - Poslancov Národnej rady (NR) SR čakalo nočné rokovanie. Odsúhlasili si, že rokovať budú v sobotu do vyčerpania všetkých bodov programu schôdze a hlasovať o nich budú v nedeľu (25. 7.) ráno o 9.00 h.

Mimoparlamentný Hlas-SD podporí podanie novely zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach, na Ústavný súd SR. Podanie avizoval opozičný Smer-SD.

"Vláda má dnes schválený zákon, ktorý umožňuje vyžadovať očkovanie od kohokoľvek hocikde sa pohne," uviedol líder Hlasu-SD Peter Pellegrini po schválení zákona, ktorý považuje jeho strana za diskriminačný. Odmieta delenie ľudí na očkovaných a neočkovaných.

Predstavitelia vládnej koalície tiež deklarujú, že sa nebudú plošne zatvárať školy, kostoly a vďaka novele zostanú otvorené aj ďalšie prevádzky. Zhodli sa na tom po nedeľňajšom schválení novely zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia v Národnej rade (NR) SR.

"Cieľom je, aby sme sa pripravili na tretiu vlnu a nemuseli sme zatvárať žiadne prevádzky," poznamenal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Poďakoval sa koaličným partnerom, že nepodľahli tlaku zavádzania opozície a novelu podporili. Zároveň vyzval opozíciu, aby prestali zavádzať verejnosť aj ľudí protestujúcich pred NR SR. Tvrdí, že ak by zákon neschválili, vtedy by nastal kolaps a zvyšovali by sa obete na životoch.

"Touto novelou sa nič závažné nemení, je to len príprava na to, aby sme v zhoršenej situácii, ktorá môže nastať, mohli udržať v prevádzke wellnescentrá, reštaurácie a všetky ďalšie podniky, takisto, aby mohla fungovať kultúra a šport," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s tým, že má prispieť aj k predchádzaniu obmedzovania práv. Podotkol, že novelizáciou sa dostávame na európsku úroveň a bude u nás platiť to, čo inde už dávno funguje.

Znižovanie negatívnych dôsledkov krízovej situácie počas pandémie na národné športové zväzy, organizácie a športovcov bude pokračovať aj v roku 2022. Vyplýva to z novely zákona o športe, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Novela z dielne koaličných poslancov predlžuje prechodné ustanovenia zákona počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Opatrenia súvisiace s pandémiou sa tak predĺžia. Ministerstvo školstva nemá ani v roku 2022 vydávať rozhodnutia o zrušení osvedčenia, ak národný športový zväz v príslušnom kalendárnom roku nemal potrebný počet aktívnych športovcov či neorganizoval celoštátnu súťaž. Pri výpočte príspevku uznanému športu na rok 2022 sa budú používať vypočítané podiely uznaných športov na rok 2020.

Predseda strany Smer Robert Fico avizuje, že so schválenou novelou zákona, ktorá umožňuje zvýhodňovať očkovaných, sa obráti na Ústavny súd. Šéf strany tiež vyzval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby právnu normu vetovala. Podľa Fica sa po prijatí novely začne na Slovensku chaos, pretože zákon nehovorí, kde všade budú opatrenia platiť. V prijatom zákone vidí zámer nútiť ľudí k očkovaniu.

Úrad verejného zdravotníctva SR bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú poslanci v nedeľu schválili. Za návrh bolo 77 zo 133 prítomných poslancov, 55 bolo proti a jeden nehlasoval.

Poslanci Národnej rady SR sa v nedeľu ráno zišli v rokovacej sále na hlasovanie. Rozhodnúť majú napríklad o vládnej novele, ktorá predpokladá využívanie COVID preukazov pri pandemických opatreniach.

Pred budovou parlamentu pokračuje protest proti vládnym opatreniam aj proti spomínanej novele, ktorý sa začal už v piatok (23. 7.). Účasť v nedeľu ráno je nízka, zišlo sa zatiaľ iba pár desiatok ľudí. Na mieste sú aj policajti, situáciu monitorujú.

Poslanci Národnej rady SR ukončili rokovanie diskusiou k novele zákona o športe, ktorá súvisí s pandémiou nového koronavírusu. Zísť sa majú opäť ráno o 9.00 h, kedy majú hlasovať o bodoch prerokovaných na tejto schôdzi.

Definitívne by mali rozhodnúť aj o novele, ktorá predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mohol pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Diskusia bola v závere rokovania pokojnejšia. Viac poslancov sa zapojilo len do debaty o výstavbe nájomných bytov. Po tom, ako si plénum dohodlo hlasovanie až na ráno, ostalo totiž v rokovacej sále minimum poslancov.

V sobotu večer poslanci pokračovali v rokovaní o vládnej novele, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach. Právna norma je v druhom čítaní, plénum o nej rokuje zrýchlene. Písomne sa prihlásili traja poslanci, po nich budú mať možnosť prihlásiť sa ďalší.

Po skončení aktuálnej 35. schôdze sa má začať ďalšie mimoriadne rokovanie. Na ňom by mal opozičnému pokusu o odvolanie čeliť minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Schôdzu inicioval Smer-SD, podporili ju aj nezaradení poslanci. Mikulec sa odvolávania neobáva.