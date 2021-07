PREDPOVEĎ POČASIA Čakajú nás horúce dni: Meteorológovia vystríhajú pred extrémnymi búrkami!

archívne video

Vo večerných hodinách čakajú našu oblasť extrémne silné búrky, ktoré môžu páchať škody. Služba Estofex dokonca vydala až 3. stupeň, čo sa naposledy stalo pri tornáde, ktoré spustošilo juh Moravy. Varujú meteorológovia z iMeteos.sk.

"V priebehu dnešného večera by sa jednotlivé búrkové bunky, ktoré budú produkovať veľké krúpy mali pretransformovať do výrazného búrkového komplexu, ktorý sa vo večerných a nočných hodinách pohne smerom k východu až severovýchodu a bude sa blížiť k Slovensku. Prvé búrky sa však na západe nášho územia vyskytnú už krátko po 16:00, pričom vyskytovať sa budú najmä v západnej polovici Slovenska. Tieto búrky by mali na naše územie prinášať krúpy a výraznejšie zrážky. Samotný búrkový komplex z Rakúska sa nad Slovensko doženie až vo večerných a v nočných hodinách," dodávajú.

Potrápi nás aj saharský piesok

V prevládajúcom juhozápadnom prúdení sa nad Slovensko opäť dostane aj saharský prach. "Väčšie množstvo tuhých častíc v atmosfére spôsobí zákal, ktorý si pozorný pozorovateľ všimne aj pri pohľade na oblohu. Zákal spôsobí rozptyl svetla, ktorý sa prejaví zhoršením dohľadnosti, belasou farbou oblohy a zmenou sfarbenia predmetov (napríklad červené zore). Vzhľadom na to, že sa budú vyskytovať aj zrážky, saharský prach sa opäť dostane aj na zemský povrch (autá, okná,...)," informujú meteorológovia.

Pondelok

Na západnom a strednom Slovensku sa v nedeľu večer a v noci očakávajú búrky. Prvý stupeň výstrahy pred búrkami je vyhlásený od 18.00 h do pondelka (26.7.) 6.00 h. Výstrahy pred búrkami platia pre niektoré okresy v Bratislavskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Meteorológovia uvádzajú, že v týchto okresoch je malá pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 kilometrov za hodinu," uviedli meteorológovia. Na pondelok vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami pre niektoré okresy najmä na južnom Slovensku. V utorok (27.7.) je vyhlásená v okresoch Komárno, Levice a Nové Zámky výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami, ktoré môžu dosiahnuť 35 stupňov Celzia.

Utorok

Nad strednou Európou a alpskou oblasťou sa bude vlniť studený front. Naše územie sa bude nachádzať pred ním vo veľmi teplom a vlhkom juhozápadnom prúdení. Bude polooblačno až oblačno. Miestami prehánky, dážď alebo búrky - aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno. Najnižšia nočná teplota 21 až 16 st., v dolinách a kotlinách ojedinele do 14 st. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na juhu, v Šariši a na Zemplíne 31 až 35 st.

Streda

Vo veľmi teplom a vlhkom vzduchu sa bude v brázde nízkeho tlaku vzduchu v našej oblasti vlniť studený front. Bude polooblačno až oblačno. Miestami prehánky alebo búrky - aj intenzívne. Naďalej veľmi teplo a dusno. Najnižšia nočná teplota 21 až 16, v údoliach ojedinele okolo 14 st. Najvyššia denná teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji a miestami aj na Spiši okolo 28 st.

Štvrtok

V strednej Európe sa bude naďalej vlniť studený front a pred ním k nám zosilnie prílev veľmi teplého vzduchu od juhozápadu. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi teplo a dusno. Najnižšia nočná teplota 21 až 15 st. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 st.

Piatok

Studený front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou sa bude vlniť v našej oblasti. Pred ním k nám bude od juhozápadu vrchoiť prílev veľmi teplého vzduchu. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi teplo a dusno. Najnižšia nočná teplota 22 až 16 st. Najvyššia denná teplota 31 až 36, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 29 st.

