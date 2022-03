Na Slovensko prichádza ďalšia zmena počasia: Vysoké teploty a jar vo vzduchu! Kedy sa to celé začne?

BRATISLAVA – Aj keď to vonku nevyzerá tak, jar sa blíži a s ňou aj dlho očakávané oteplenie. Zima je definitívne preč a postupne by sa teplota vzduchu mala príjemne zvyšovať. V súčasnosti však Slováci vo veľkom riešia saharský piesok, ktorý má dnes podvečer opäť prísť nad územie krajiny, meteorológovia majú pre ľudí dobré správy. Počasie sa stabilizuje a teploty budú atakovať hranicu 20 stupňov Celzia!

Búrky, tornáda, nepriaznivé počasie a kopa snehu. Tak by sa dala popísať tohtoročná zima, ktorá sa však už s nami lúči a postupne sa o slovo hlási jar. Už niekoľko dní sa na Slovensku zdržiava relatívne stabilné počasie, ktoré so sebou prinieslo aj dlhovočakávané slnečné lúče. V noci z utorka na stredu sa však situácia mierne zmenila a prišlo ochladenie aj so zrážkami.

Tie však neboli klasické, ale s prímesou saharského piesku, ktorý sa teraz vo veľkom nachádza nad Európou. Majitelia áut si tak v stredu ráno našli nepríjemné prekvapenie v podobe špinavých áut od piesku. To sa však už čoskoro zmení a podľa meteorológov k nám mieri veľké oteplenie! Zoslabnúť má aj nepríjemný vietor, ktorý teplotu vzduchu ešte ochladzuje, pričom ortuť teplomerov má vystúpiť až na 20 stupňov Celzia!

Prijemné oteplenie

Začať sa to má už dnes, kedy podľa portálu Meteo Slovensko nad Ruskom zmohutnie tlaková výš, ktorá na naše územie bude „pumpovať“ chladnejší vzduch. Z toho dôvodu teploty na juhu vystúpia na maximálne 14 stupňov Celzia. Následne sa v piatok mierne ochladí na maximálne 12 stupňov Celzia, pričom obloha bude zväčša polojasná až oblačná, a to najmä na severozápade Slovenska. Rovnako chladnejšie bude aj počas víkendu, teploty vystúpia maximálne na 10 stupňov Celzia. Od začiatku budúceho týždňa sa však situácia začne výrazne meniť.

PRVÉ INFO: Jar sa môže natrvalo usadiť. Prichádza stabilita počasia s teplotami nad +15 °C. Hrozí aj prvá dvadsiatka...

„Pondelok odštartuje sériu dní, ktoré sa budú dať nazvať jarnými. Tlaková výš sa usadí nad Baltským morom, pričom tam zotrvá po zvyšok pracovného týždňa. Už za jej pomoci sa teploty dostanú na 15 st, či aj nad túto hranicu. Počasie bude slnečné,“ upozorňuje portál. Ako dodali, ešte výraznejšia zmena ale nastane budúci víkend, kedy nad Stredozemným morom dôjsť k ešte výraznejšiemu otepleniu. Ortuť teplomera by prvýkrát tento rok mohla vystúpiť až na príjemných jarných 20 stupňov Celzia. „Stabilné počasie nám k tomu budú zabezpečovať aj tlakové výše napríklad pri Francúzsku, alebo nad Čiernym morom, kde sa budú dlhšie rozkladať. Zmena nie je avizovaná ani v ďalšom období, je pravdepodobné, že teplé jarné počasie bude pokračovať a prílev teplého vzduchu by sa mohol zvýrazniť,“ ozrejmili. Na záver dodali, že už dnes sa dá povedať, že jar na Slovensko príde rýchlejšie, ako sa očakávalo.