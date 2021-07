ODHALENIE Snúbenicou nového ministra Vlčana je... Matovičova pravá ruka pri nákupe Sputnika!

BRATISLAVA – On je minister, ona pracuje v štátnej správe. Nespája ich však práca, ale láska. Šéf rezortu pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) je podľa informácií portálu Topky.sk už nejaký čas šťastne zasnúbený s úradníčkou ministerstva zdravotníctva, ktorej meno sa verejnosti spája s kauzami okolo nákupu vakcín proti koronavírusu.

Ako sme zistili, minister Vlčan tvorí už nejaký čas pár so šéfkou oddelenia medzinárodných vzťahov a záležitostí s EÚ na ministerstve zdravotníctva Gabrielou Urbanovou. Tá nám informáciu potvrdila. "Sme šťastne zasnúbení," povedala pre Topky.sk.

Prezradila, že ich so súčasným šéfom rezortu pôdohospodárstva dohromady zviedla práca. "Zasnúbili sme sa ešte pred jeho nástupom do funkcie, takže toto je naozaj naša súkromná záležitosť. Poznáme sa vďaka práci, ktorá nás spojila v posledných voľbách," uviedla. Na otázku o tom, či chystajú už aj svadbu však odpovedala opatrne. "Uvidíme, zatiaľ by som sa k tomuto nerada vyjadrovala," povedala.

Zdroj: archív - Gabriela Urbanová

Nováčik medzi ministrami

Vyštudovaný právnik a manažér Samuel Vlčan do funkcie ministra pôdohospodárstva nastúpil iba nedávno, keď začiatkom júna vystriedal odstupujúceho Jána Mičovského (nominant OĽANO). Jeho menovanie však sprevádzal chaos spôsobený jeho nerozhodným predchodcom. Mičovský totiž najskôr podal demisiu po podozreniach z korupcie u svojej nominantky, neskôr si to však rozmyslel a chcel ju stiahnuť. To už však bol premiér Eduard Heger (OĽANO) s prezidentkou Zuzanou Čaputovou dohodnutý na menovaní Vlčana.

Vlčan na ministerstve pôsobil aj krátko po voľbách v roku 2020, vtedy ešte ako štátnym tajomník. Po približne troch mesiacoch však odišiel bez uvedenia dôvodu. Predtým pracoval niekoľko rokov v súkromnej sfére prevažne v bankovníctve.

Po boku Matoviča

Verejnosti nie je neznáma ani jeho snúbenica Gabriela Urbanová, ktorá si pozornosť vyslúžila iba nedávno. Jej meno je spájané so zmluvou, na nákup ruskej vakcíny Sputnik V, ktoré mala mať na starosti. Okolo tej vzniklo viacero nejasností a problémov. Dlho nebola zverejnená a keď sa tak nakoniec stalo, hovoriť sa začalo o jej nevýhodnosti. Bola aj na košickom letisku, keď Igor Matovič s vtedajším šéfom rezortu zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) Sputnik V vítali. Krajčí neskôr pri otázkach ohľadne zmlúv reagoval, že prípavu zmluvy mala na starosti práve Urbancová, ktorá dostala poverenie od vtedajšieho premiéra Matovič.

Jej meno zaznelo aj v kauze krátenia vakcín, kedy sa ukázalo, že Slovensko nakúpilo menej vakcín od spoločností Pfizer&BioNTech a Johnson & Johnson, ako mohlo. Po medializovaní informácií Krajčí označil Urbanovú za jednu z tých, čo mu dávali ohľadom vakcín odporúčania.