Radosť v rodine britského premiéra: Jeho manželka oznámila, že je tehotná!

V príspevku na Instagrame Carrie Johnsonová uviedla, že sa cíti "neuveriteľne požehnaná, že je opäť tehotná". Odhalila, že začiatkom tohto roka potratila. Prvé dieťa Johnsonovcov, Wilfred, sa narodilo v apríli 2020. Dvojica sa zosobášila v máji tohto roka na súkromnom obrade vo Westminsterskej katedrále v Londýne.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Pre Carrie je to prvé manželstvo, pre Johnsona už tretie. Johnson má so svojou druhou manželkou Marinou Wheelerovou štyri deti a mimo manželstva splodil podľa AP "najmenej jedno dieťa". Johnson je len druhým predsedom britskej vlády, ktorý uzavrel manželstvo počas pôsobenia v tejto funkcii – po Robertovi Jenkinsonovi v roku 1822. Nájsť britského premiéra, ktorý sa ako Johnson nechal počas funkčného obdobia rozviesť, možno ešte ďalej v minulosti, a to v prípade Augustusa FitzRoya, ktorý bol v úrade v rokoch 1768 – 1770, približuje agentúra APA.