Exministrovi Krajčímu nie je veľmi do reči: Najskôr pred novinármi ušiel, potom konečne prehovoril ku Sputniku

Krajčího vyspovedala TV Markíza, keď sa vracal z rokovania štvrtkového zdravotníckeho výboru v parlamente. V tom čase ešte zmluva zverejnená nebola, no otázky na Sputnik tu už boli aj pred týmto krokom ministerstva.

Rokovanie výboru a útek pred novinármi

Je tu ale fakt, že kým sa Krajčí rozhodol hovoriť, s novinármi sa zahral počas rokovania výboru na naháňačku a pred ich otázkami jednoducho utekal. "Mám o jednej jeden dôležitý termín. Vrátim sa ešte,“ odôvodňoval svoj odchod po schodoch Krajčí s tým, že vraj musí ešte navštíviť lekára.

Nakoniec sa predsa len rozhodol prehovoriť. Minister financií Igor Matovič pritom včera opäť zamieril do Maďarska a opäť išlo o spomínané Sputniky. "Ruská strana má obavy, či nebolo zo strany tých zlomyseľných ľudí s vakcínami nejakým spôsobom manipulované, tak si zobrali so sebou niekoľko stoviek vakcín na pretestovanie," vysvetľoval včera večer Matovič

Krajčí už ale taký zhovorčivý, aspoň spočiatku, nebol. Pred otázkami novinárov ohľadom ruského Sputnika sa rozhodol újsť po schodoch.

Nakoniec to vzdal a prehovoril

Nakoniec ale zvolil inú cestu a po vyše mesiaci sa rozhodol prehovoriť aj na túto tému. Sám hovorí, že situácii okolo ruských vakcín nerozumie. "Nebol som ani v Rusku. U nás to riešila pani Urbanová (Gabriela Urbanová, zastupujúca riaditeľka oddelenia medzinárodných vzťahov a záležitostí s Európskou úniou, pozn. red.), ktorá bola poverená tým, aby tieto veci vybavovala," povedal pomerne s otraseným hlasom Krajčí.

"Ja som dostal informácie od nej," odpovedal Krajčí na otázku, či súhlasil s týmito krokmi. "Bol som nadriadený, ale ona dostala poverenie od pána premiéra," dodal. Ten si myslí, že otázky, prečo platba za Sputniky odišla neskoro, by mala byť adresovaná už ministerstvu zdravotníctva a ich úradníkom. "Ja som sa to dozvedel len z médií. Neviem vám odpovedať na túto otázku," priznal Krajčí. Ten nevedel pritom odpovedať na viaceré otázky. "Verím, že nový minister robí maximum," dodal len exminister zdravotníckeho rezortu.

Povolenie síce podpísal, ale na nesprávne dávkovanie

Ten pritom podpísal dokument na povolenie očkovania touto vakcínou, no na nesprávne dávkovanie. Vraj o tom ani nevedel. "Úprimne poviem, ja som sa to nedozvedel kým som tam bol. Ja som síce na letisku bol, ale vakcíny som neotváral, má to špeciálne uskladnenie, mrazový reťazec. Tam nebol priestor, aby to niekto otváral a pozeral v akom balení to prišlo. Ja som sa úplne spoľahol na odborníkov," priznáva po týždňoch exminister.

Krajčího si podali aj progresívci, zmluva je plná znepokojujúcich odstavcov

Minister neodišiel "na prázdno" ani v prípade kritiky z mimoparlamentných radov. Po zverejnení zmluvy prehovoril progresívec a europoslanec Michal Šimečka, ktorý sa Krajčímu vraj ani nečuduje, že pred novinármi uteká. "Podpísal pre Slovensko tak nevýhodnú zmluvu na Sputnik, že je ťažké hľadať slová. Posúďte sami: Predávajúci nenesie vôbec žiadnu zodpovednosť za účinnosť vakcíny, ani za prípadné škody na zdraví, ktoré našim občanom môže spôsobiť. Slovensko je povinné zaplatiť za milión dávok Sputniku bez ohľadu na to, či ich reálne objednáme alebo dovezieme ("take or pay"). Za zverejnenie zmluvy má Slovensko platiť pokutu jeden milión dolárov, pritom zverejnenie je podľa našich zákonov podmienkou toho, aby vôbec zmluva mohla platiť," popisuje obsah zmluvy europoslanec.

Matovič vraj klamal

Europoslanec však nekončí a premosťuje na expremiéra. "Zároveň sa ukázalo, že Igor Matovič (opäť raz) klamal, pretože zmluva umožňuje ŠÚKL robiť testy vakcín a vyžadovať k nim zmluvnú dokumentáciu, a naopak neumožňuje, aby ju predávajúci vypovedal kvôli testovaniu v necertifikovanom laboratóriu," píše europoslanec Progresívneho Slovenska.

Rusko podľa neho navyše nesplnilo harmonogram dodávok Sputnika. "K dnešku sme tu mali mať milión dávok, doteraz dodané vakcíny postupne expirujú v našich skladoch, pretože stále nezískali schválenie EMA, a celé mesiace akurát umožňujú Matovičovi odvádzať pozornosť od ďalších zlyhaní - napríklad katastrofálne nízkej miere zaočkovanosti ľudí nad 80 rokov," myslí si Šimečka.