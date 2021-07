VIDEO Harabin sa dostal do konfliktu s policajtmi: Kričal na nich, vraj na TOTO nemajú právo!

BRATISLAVA - Takto ostro na nich ešte neútočil. Reč je o bývalom kandidátovi na post prezidenta Slovenskej republiky a samozvanom "víťazovi" volieb Štefanovi Harabinovi za stranu Vlasť. Ten sa na slovensko-maďarských hraniciach dostal do konfliktu s našimi policajnými zložkami, na ktorých kričal paragrafy. Svedkovia si to zvečnili na video.

Harabin si následne video zavesil aj na vlastný účet na sociálnej sieti. "Mikasove vyhlášky ani uznesenia vlády Vám nemôžu zrušiť, ale ani obmedziť Vaše základné ľudské práva a slobody. Toto je možné iba na podklade zákona," píše Harabin v kontexte toho, že polícia mu prišla "skrížiť cestu" za účelom poslania do karantény. Podobné veci vykrikoval aj na policajtov, ktorí však podľa jeho slov stáli na maďarskom území. Harabin sa totiž so skupinou ľudí vracal od našich južných susedov.

Nosenie rúšok či očkovanie si Harabin vysvetľuje po svojom

Harabin ľuďom hovorí, že nemajú právnu povinnosť nosiť rúška, testovať, resp. očkovať sa a ani ísť do karantény po návrate na Slovensko zo zahraničia. "Keby som nehovoril pravdu policajti by nás všetkých, ktorí sme dnes boli v Maďarsku, museli odviesť do karantény," povedal Harabin, pričom tieto veci sa nakoniec nenaplnili.

"Neurobili to, lebo by spáchali trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, i keď ich za tým účelom nezákonným spôsobom vyslal doposiaľ neidentifikovaný operačný dôstojník. Uvedomili si včas, že by išli proti prísahe, ktorú skladali pri vstupe do policajného zboru. A správne odmietli protizákonný rozkaz operačného dôstojníka hnať zdravých ľudí do karantény bez rozhodnutia súdu," pochvaľoval si Harabin vývoj situácie.