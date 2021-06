Aký otec, taký syn: Štefan Harabin nie je jediný bezrúškovec v rodine, syn Branislav zrejme dočasne príde o talár!

BRATISLAVA - Celé Slovensko sa už od prezidentských volieb a následne aj od tých parlamentných zabáva na bývalom predsedovi Najvyššieho súdu a exministrovi spravodlivosti Štefanovi Harabinovi. Ten sa preslávil viacerými citátmi, no jeden z pamätných je aj ten, že sa radí k "bezrúškovcom" v kontexte pandémie. Kým z neúspešného politika sa ľudia len smejú, jeho synovi, ešte stále aktívnemu sudcovi, ktorý vyhlasuje podobné veci o "nulitnosti opatrení", hrozí vylúčenie a strata talára.

O tom, že syn prebral otcovu rétoriku o bezrúškovosti píše portál SME. No problém mladšieho Branislava Harabina je, že stále pôsobí v sektore súdníctva a tam je to s opatreniami podstatne prísnejšie a za ich porušovanie hrozia postihy. Podobne ako otec sa totiž aj on rozhodol ignorovať platné opatrenia.

Syn Branislav je na ľavej strane fotografie. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Otec sa o synovi pochválil, potom prišla kontrola

Všetko sa to začalo po tom, ako neúspešný politik Štefan Harabin sa o svojom synovi v máji pochválil, že pojedáva bez rúška. Šéf Okresného súdu Bratislava I Ján Golian, ktorý je jeho nadriadeným, ho teda išiel skontrolovať. "Nemá problém, keďže predseda súdu vie, že sú to nulitné akty,“ vyhlásil.

Prebehli prvé dve náhodné kontroly. Tie ukázali, že Branislav Harabin na pojednávaniach rúško predsa len mal. Golian tak asi pred mesiacom tvrdil, že dotyčného iba upozornil na povinnosť dodržiavať opatrenia a bude ho teda naďalej sledovať pri dodržiavaní opatrení.

Nečakané kontroly odhalili, že rúško nemá

Harabina po náhodných kontrolách nakoniec zastihli pojednávať bez rúška. Prvýkrát to bolo 21. mája, keď bol na kontrole Golian osobne a neskôr 8. júna. Vtedy si situáciu prišli overiť zamestnanci ministerstva spravodlivosti.

"O oboch zisteniach bol spísaný úradný záznam, ktorý bol odstúpený Súdnej rade a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Bratislava,“ povedal potom Golian.

Nie je v tom sám

Nejde pritom len o Harabinovho syna. Súdna rada riešila takmer navlas rovnaký prípad v piatok a dočasne pozastavila výkon funkcie sudcovi vo Zvolene Daliborovi Miľanovi. Ten tiež nemal rúško a sťažovali sa na to jeho kolegovia aj prokurátori. Čoskoro zrejme príde rad aj na Harabina juniora.

"Takéto správanie sa sudcu si každopádne vyžaduje reakciu,“ tvrdí o rebelujúcom Harabinovi podpredseda Súdnej rady Miloš Kolek. "Očakávali by sme, že reakcia príde od predsedu Okresného súdu Bratislava I, prípadne od predsedu Krajského súdu v Bratislave,“ pokračuje.

Ak žiadny disciplinárny návrh od predsedov súdov nepríde, Súdna rada je rozhodnutá aj tak zasiahnuť. "Je nevyhnutné, aby sa všetky takéto prípady posudzovali rovnako. Nemôže jeden prípad vyústiť do pozastavenia výkonu funkcie sudcu a druhý si nebudeme všímať,“ vysvetľuje.