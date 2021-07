Minister obrany Naď sa zaradil medzi Kuffu, Chromíka aj Kotlebu: Stačila na to táto veta!

Konkurencia pritom bola "silná". "S výrokom “Som za registrované partnerstvá, ale nie pre homosexuálov” tesne predbehol aj svojho straníckeho šéfa Igor Matoviča. Medzi nominovanými boli aj ďalší bývalý predseda vlády Robert Fico, minister hospodárstva Richard Sulík ale aj volebná líderka OĽaNO Mária Šofranko," píše vo svojej tlačovej správe Inštitút pre ľudské práva (IĽP).

Zdroj: Inštitút ľudských práv

Vtip? Veľmi úbohý...

"Výrok ministra Naďa by bol dobrý vtip ak by to nebolo tak úbohé. Nechcel by pán minister skúsiť armádu, ale bez vojakov? Nemá problém utrácať peniaze z daní LGBT ľudí a pritom takto verejne a vedome vyzývať na ich diskrimináciu?,“ pýta sa Alena Krempaská z Inštitútu ľudských práv.

"Politici namiesto riešenia reálnych problémov ako je úbohý stav zdravotníctva, ktorý sa nepochybne podpísal aj na desivo vysokej úmrtnosti na Covid, alebo pomoc obetiam protiepidemických opatrení šíria nenávisť. Zastieranie vlastnej neschopnosti otváraním tém ako sú menšinové práva, alebo reprodukčné práva žien však už prestáva fungovať. Akceptácia LGBT menšiny je vo verejnosti vysoká a z roka na rok narastá. Ako odpútavací, či zastierací manéver takéto nenávistné výroky fungujú čoraz menej a politici a političky by si to aj vo vlastnom záujme mali uvedomiť," vyhlásil riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher, ktorý je i spoluzakladateľom Dúhového PRIDE. Weisenbacher zároveň informoval, že vzhľadom na pandémiu ministrovi Naďovi ocenenie doručia iba elektronicky.

Archívne video

Bývalí víťazi ankety

V minulosti sa víťazmi ankety stali poslanec Štefan Kuffa za svoj výrok o topení gejov a Konferencia biskupov s tvrdením, že ľudsko-právni aktivisti sú „aktéri kultúry smrti“, hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík či predseda ĽSNS Marián Kotleba. Cenu si však odmietli prevziať. Neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin síce vyhlásil, že si cenu prevezme, no nakoniec to odmietol. Ako jediný si cenu prevzal bývalý predseda NR SR Andrej Danko, ktorý po stretnutí s aktivistami pripustil, že v niektorých svojich výrokoch sa mýlil a korigoval ich. Minuloročnou víťazkou bola poslankyňa Anna Záborská, ktorá v ankete získala viac hlasov ako krúžkov vo voľbách.