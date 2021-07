Jazykový pobyt sa zmenil na PEKLO! Slovenské deti sú uväznené na Malte: Zúfalstvo, špina a surové mäso

Niekoľko slovenských detí sa vybralo na jazykový letný pobyt na Maltu. Prázdninové učenie sa však zmenilo na peklo, o ktorom sa im ani nesnívalo. Tesne predtým, ako mali odletieť z pobytu domov, u niekoľkých detí testy odhalili koronavírus.

"Predtým to bolo všetko v poriadku, hrali sa, učili sa, mali rôzne programy. Jedno z dievčat, s ktorým bývala aj moja dcéra, malo v piatok odletieť domov a robila si PCR test kvôli letu. Ten jej vyšiel pozitívny. Tak deti, ktoré boli s tými pozitívnymi, museli ísť do karantény, čiže aj moje deti. Dali im 14-dňovú karanténu, 24. mali odletieť domov, tak som im kúpila letenky," hovorí Barbara, jedna z matiek detí, ktoré ostali uväznené na Malte.

Zdroj: Topky.sk

"Oddelili choré deti, ktoré mali príznaky ochorenia od tých, ktoré nemali. Niektoré boli vo vysokých horúčkach bez liekov. Jednu dievčinu, ktorá mala teplotu 39°C poslali spať, nezavolali im ani doktora," hovorí Barbara. "Izby im upratali až po troch dňoch, keď sme ich urgovali. Dostávajú mastné vyprážané jedlá bez príborov, takže jesť musia z misky. Dcéra mi povedala, že nevydezinfikovali ani izby, kde predtým boli infikovaní," opisuje.

Otrava jedlom a pozitívne testy

Barbara hovorí o tom, že jej dcéra sa teraz dostala do nemocnice, pretože sa otrávila jedlom. "Až v nemocnici jej spravili test na Covid-19, dovtedy jej ho nerobili. Tam zistili, že je pozitívna, čiže opäť sa jej odložil odchod domov," hovorí zúfalá mama. "Z izieb sa ozýva len plač, ako deti telefonujú so svojimi rodičmi, ktorí im odtiaľto nedokážu nijako pomôcť," opisuje.

Jej dcéra s ďalším dievčaťom majú okrem koronavírusu aj salomonelózu. "Otrávili sa jedlom, dostávali surové mäso. Jedlo im doniesli pred dvere bez príborov, jedli to z misiek ako psy. Dostávali malú fľašu s vodou alebo dva litre pre šesť dievčat. Mojej dcére ostalo vo štvrtok zle, točila sa jej hlava, mala teplotu. Kázala som jej dať si paralen, mysleli sme si najskôr, že je to úpal. Na druhý deň Lujza vracala, mala hnačku, bolo jej veľmi zle. Na ďalší deň dostala horúčky jej spolubývajúca, sprchovali ju tam. Od soboty ostali v karanténe, samé si dali lieky, ja som ich liečila na diaľku len s tým, že keď mi povedali, že majú horúčky, tak som im povedala kedy a čo si majú dať. Oni im tam nedali ani lieky, tak si dievčatá pomáhajú navzájom, ktorá čo má. Nakoniec moju 14-ročnú dcéru a ďalšiu dievčinu zobrali do nemocnice na Malte, pretože mali strašné bolesti. Až tam im spravili testy a Lujza bola pozitívna, takže má salmonelu, je na covidovom oddelení a opäť má byť 14 dní v karanténe, napriek tomu, že príznaky mala už pred 11. dňami. Chcú ju zatvoriť samu niekede do apartmánu, ona ich aj prosila, aby ju dali na izbu keď aj s niekym pozitívnym, len aby tam nebola sama. Nechcú," dodáva Barbara.

Tá kontaktovala aj Ministerstvo zahraničných vecí, kde jej bolo povedané, že musia rešoektovať rozhodnutia maltskej vlády. S otázkami sme sa preto na ministertsvo obrátili aj my. "Ako aj v iných prípadoch, aj v tomto poskytujeme náležitú konzultárnu asistenciu, avšak s ohľadom na zákon o ochrane osobných údajov, nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie," povedal hovorca Juraj Tomaga.

Na deti sa vykašľali

Aj matka 17-ročnej Karin hovorí o tom, že jazykový pobyt bol zo začiatku perfektný a o ich deti sa starali. "Zmenilo sa to až potom, keď zistili, že niektoré deti sú pozitívne. Zrazu od nich dali ruky preč, nezavolali im lekára, nedali im príbory či dostatok vody," opisuje katastrofálne podmienky.

Aj jej dcéra je momentálne v nemocnici, pretože má pravdepodobne salmonelózu. "Nevieme to ešte na 100%, pretože ešte nie sú výslekdy, ale všetci hovoria o salmonelóze. Až v nemocnici jej robili testy na koronavírus. Na antigénovom bola negatívna, ešte čakáme na výsledky PCR. Ak bude negatívna, mala by odletieť v sobotu domov," hovorí s tým, že jej dcéra už Covid prekonala a má aj prvú dávku očkovania.

