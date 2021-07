Neuveriteľný PRÍBEH Slovenky Diany: Dala sa zaočkovať a všetko išlo dobre, no potom... Nastal vážny problém!

BRATISLAVA - Pandémia koronavírusu sužuje Slovensko a svet už viac ako rok a pol. Zatiaľ najúčinnejšou zbraňou proti zákernému vírusu je očkovanie, s čím máme na Slovensku značný problém. Slovenka Diana sa rozhodla zaočkovať, aby mohla opäť normálne žiť. Najprv išlo všetko po masle, no potom... Prišiel vážny problém a nevhodná poznámka lekára.

"Vakcína je sloboda, po ktorej všetci tak túžime. Áno. Ale asi nie pre všetkých," týmito slovami začala svoj príspevok Diana. Po roku a pol pandémie sa chcela vrátiť, tak ako všetci, do normálneho života. Chcela cestovať a robiť veci naplno, práve preto sa rozhodla, že sa zaregistruje. Zo začiatku šli veci tak ako majú, no potom prišiel problém za problémom, ktorý lekár zaklincoval nevhodnou poznámkou. Nie je žiadnou novinkou, že pri očkovaní či zasielaní údajov sa na Slovensku vyskytuje množstvo problémov.

Najprv išlo všetko po masle

"Nebudem hovoriť o tom, koľkokrát ma to vyhodilo zo systému pri registrácii starých rodičov či pokuse o registráciu mňa samej. No nevadí. Podarilo sa a došiel mi termín na prvé očkovanie. Absolvovala som ho presne mesiac dozadu na Národnom futbalovom štadióne," uviedla Diana s tým, že toto je ešte čas, kedy išlo všetko ako po masle, tí, ktorí mali pozvánku na očkovanie ani dlho nečakali.

COVID pass neprišiel, na číslo sa nedovolala

Prvý problem nastal pri spustení aplikácii GreenPass, ku ktorej potrebujete číslo vášho COVID passu. Ten posielalo NCZI ľuďom SMS-kou či e-mailom. "Nedošiel. Aplikácia bez neho nefunguje. Tak som po prečítaní všetkých adekvátnych stránok volala na dve uvedené čísla. Bez šance. 3 týždne. Rok a pol po vypuknutí pandémie, na ktorú sme boli tak veľmi pripravení," opísala Slovenka.

"Zavoláte, vypočujete si, že všetko potrebné nájdete aj na stránkach (kde Vás ale obrátia na dve uvedené telefónne čísla), stlačíte číslo na ktoré Vás navigujú, povedia Vám, že je linka preťažená a vypnú. 3 týždne," napísala.

Vážny problém

Vážny problém však začal až potom. "Medzitým mi prišiel termín na druhú dávku očkovania. Opäť na to iste miesto, Národný futbalový štadión. Prišla som v riadny termín. Zaregistrovala som sa, došla už tradične ku pultíku s doktorkou, potvrdila, že som zdravá a podpísala, že sa môžem očkovať," uviedla Diana, ktorá následne dostala papier o potvrdení o očkovaní. Nemyslela si, že práve tento papier môže byť taký dôležitý.

Po 15 minútách, odkedy ju zaočkovali, odišla domov. "Bez problémov. Tie začali až dva dni na to, keď som na stránke korona.gov.sk požiadala o potvrdenie o očkovaní, a na email mi došlo potvrdenie len s prvou dávkou. Myslela som si, že asi bude potrebné viac času," skonštatovala rozhorčená Slovenka.

Zaočkovali ju druhou dávkou... SMS s pozvánkou prišla znova

O dva dni Diane pípla SMS s pozvánkou na druhé očkovanie, napriek tomu, že druhá dávku jej už aplikovali. Mala sa dostaviť na to isté miesto, teda na Národný futbalový štadión. Situáciu hneď riešila a volala kompetentným. "Na dve uvedené čísla som sa, samozrejme, nedovolala, a tak som volala na číslo uvedené na papieri o potvrdení o očkovaní - Bratislavský samosprávny kraj."

V telefóne jej vysvetlili, kde je problém. "Prvotne som údajne nebola ani v zázname, neskôr mi povedala, že ma našla, ale dávka mi podaná nebola. Vraj mám pri mene uvedené, že mi vakcína nebola po konzultácii s lekárkou podaná, pretože som mala zápal močových ciest a antibiotiká. Údajne mi odporučila očkovanie o týždeň - čo by sedelo s pozvánkou, ktorá mi prišla," vysvetľuje Diana.

Na email poslala scan o potvrdení z nedeľného očkovania. "Veď však budú vidieť, že si nevymýšľam. Ozvala som sa jej o hodinu, aby som vedela či majú nejaké nové informácie. "Nemajú a mám čakať na prešetrenie". Volám o 4 hodiny a odpoveď je rovnaká. Priam horšia. To, že ich budem urgovať nepomôže a to, že mám papier o zaočkovaní druhou dávkou v ruke, tiež nie. Ak sa pýtam na niekoho kompetentného, komu by som sa mohla dovolať a riešiť tento závažný problém, som tiež bez odpovede," napísala.

Žiadny papier nepodpísala

Diana sa teda spýtala, či má ísť do očkovacieho centra osobne, podľa odpovede ju tam však nepotrebujú. "Tak som po celom dni nevyriešila nič a vlastne som vyšla za niekoho, kto si celý papier pomaly vyrobil sám. Volám taxi a idem spolu s priateľom na štadión. Na registrácii vysvetlíme problém, tí mi potvrdia, že ma vidia v systéme a dokonca aj to, že som v nedeľu na štadióne bola, no vakcínu som podanú nemala," opisuje ďalej.

Ľuďom na registrácii to takisto nesedelo, preto zavolali hlavného lekára Bratislavského kraja Tomáša Szalaya, ktorý je zodpovedný za chod očkovacieho centra. "Po vysvetlení problému a predstavení sa hneď vedel o čo ide. Údajne už s doktorkou, ktorá mi mala podať vakcínu volali. Tá si príbeh so zapálenými močovými cestami a antibiotikami pamätá a údajne po tejto konzultácii so mnou očkovanie stornovala a odporúčila mi prísť o týždeň," napísala Diana. Papier však o tom nedostala a žiaden papier o storne vakcíny ani nepodpísala.

Loptička je na strane očkovacieho cetra

Jediný doklad, ktorý od doktorky dostala, bol ten, že Diane bola v nedeľu podaná vakcína. "Bola som plne zdravá, bez antibiotík a vakcína mi bola riadne podaná, ako mám aj na papieri, ktorý mám doma s podpisom pani doktorky." Spravila všetko, čo bolo v jej silách. Szalay jej povedal, že loptička je na ich strane a má počkať na prešetrenie z ich strany. "Keďže pani doktorka tvrdí jeden variant a ja druhý a mám o tom ale papier, som sa ho ešte spýtala, čo nastane v prípade, že budeme mať slovo proti slovu? Odpoveď bola - “nevieme”," opisuje Diana svoj príbeh ďalej.

Dajte si vonné sviečky a uvoľnite sa

"A ja sa teda pýtam, čo potom? Čo v prípade, že si bude pani doktorka pamätať prípad, ktorý sa nestal so mnou, ale s niekým iným? Lebo veď tých tisíc ľudí, ktorí jej za deň prejdú cez ruky si musí pamätať určite osobne," uviedla. Potom ju však Szalay vyprevadil nevhodnou poznámkou. "Po viditeľnom nahnevaní a pocitu bezmocnosti poslal pán Szalay mňa a môjho priateľa domov so slovami, aby sme si kúpili vonné tyčinky a uvoľnili sa."

Celý deň tak strávila vybavovaním niečoho, čo sa jej napokon vybaviť nepodarilo. "Niečoho, na čo nábor počúvame už polroka. Očkovať sa. Ja sa teda pýtam ako mať dôveru v tento štát, v túto organizáciu a v toto očkovanie. Ako si môžeme byt istí, že údaje o očkovaní, ktore su publikované denne v médiách sú pravdivé? Keď na vlastnej koži zažijem prípad, kedy po druhom očkovaní s potvrdeným papierom nemám nikde uznané, že som očkovaná? Kedy sa má bežný občan tejto krajiny cítiť ešte obvinený za to, že papier sfalšoval? Kedy si nemôžeme byť istí, že slobodu cestovať a robiť veci normálne budeme mať aj po očkovaní?" pýta sa Slovenka s tým, že táto skúsenosť má na svedomí to, že už začína chápať nezaočkovaných ľudí vo svojom okolí, ktorí majú strach "z bordelu v našom štáte".

"Nahnevaná a sklamaná idem domov. Možno si po ceste kúpim vonné tyčinky, aby sme doma boli kľudnejší. Kľudnejší z toho, že niekto pochybil a namiesto ospravedlnenia a prešetrenia sa chyba hádže na druhú stranu. Kľudnejšia z toho, že aj po druhom očkovaní nebudem možno vedieť vycestovať, lebo pass, ktorý mi k tomu treba, nemám. Well done, Slovensko. Zas raz," dodala na záver.