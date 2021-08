ROZHOVOR s Petrom Visolajským: Zatváranie škôl nemá zmysel, lockdown nás už nezachráni!

Čoskoro na Slovensko príde pápež František. Je podľa vás vhodné, aby v aktuálnej situácii prišiel na Slovensko?

-Je pomerne ťažké odhadnúť situáciu, ktorá tu bude o tri či štyri týždne. Avšak, zo skúseností napríklad z Veľkej Británie vieme, že ak je populácia dostatočne zaočkovaná a je určitý počet obyvateľov, ktorí už koronavírus prekonali a majú istú imunitu, tak sa môže zrušiť väčšina protiepidemických opatrení. Keďže v Británii má cca 90 percent populácie nejakú imunitu – zväčša po vakcinácii, tak si mohli dovoliť veľkú časť protipandemických opatrení zrušiť. To však neplatí u nás.

Čo hovoríte na rozhodnutie kompetentných, že na stretnutie s pápežom môžu prísť len očkovaní a aj to až po registrácii? Je to podľa vás odkontrolovateľné?

- Na to, či je to odkontrolovateľné neviem odpovedať, to závisí od organizácie podujatia. Ale vzhľadom na masovosť podujatia beriem ako dobré riešenie, že na stretnutie s hlavou cirkvi majú ísť len očkovaní.

Môže tak obrovské podujatie zhoršiť epidemickú situáciu na Slovensku, aj keď môžu na stretnutie ísť len zaočkované osoby?

- Každé hromadné podujatie je živnou pôdou na to, aby sa vírus šíril. Ak tam však budú naozaj len zaočkovaní, tak by to nemalo mať vážnejšie následky na zdravie ľudí, aj keby tam došlo k určitému šíreniu. A to z dôvodu, že očkovanie dokázateľne chráni pred vážnym priebehom Covid-19. Okrem toho aj výrazne bráni šíreniu koronavírusu a to aj pri delta variante, ktorý je vysoko infekčný.

Kedy sa na Slovensku prejavia dovolenky a návraty zo zahraničia? Predsa len, v obľúbených dovolenkových destináciách je situácia s delta variantom horšia, ako u nás...

- Ono sa to už deje, pretože posledné dni vnímame nárast pozitívne testovaných. A títo pozitívni sú z väčšej časti tvorení práve dovolenkármi alebo ich blízkymi kontaktmi. Delta variant nevznikol na Slovensku, „dovliekli“ ho sem ľudia zo zahraničia. Čiže tak, ako to zažili iné krajiny, to zažívame aj my. Práve importom narastá počet infikovaných. Ale už pred pár týždňami bolo z Úradu verejného zdravotníctva hlásené, že viacerí pozitívni sa infikovali už na Slovensku.

Čo zatiaľ vieme o tretej vlne? Budú vakcíny účinné voči delta variantu?

- Skúsenosti zo zahraničia, najmä z Veľkej Británie a Izraelu hovoria, že očkovanie vo veľkej miere zabraňuje ťažkému priebehu ochorenia, ale aj proti samotnému infikovaniu. Tí, ktorí chcú priamy dôkaz o tom, že očkovanie funguje, ho majú. V Británii po prekonaní istého medzníka v očkovaní uvoľnili všetky protiepidemické opatrenia a aj keď im tam prípady rastú, počet hospitalizácii je veľmi nízky. Pri rovnakých číslach, v prípade, ak by nebolo obyvateľstvo nebolo zaočkované, by počet pacientov v nemocniciach bol niekoľkonásobne vyšší.

V súčasnosti sa však proti očkovaniu vo veľkom protestuje. Môžu prípadne zhoršiť priebeh tretej vlny protesty, ktoré sa na týždennej báze organizujú v Bratislave?

- Priebeh každej vlny môže zhoršiť nezodpovedné správanie a popieranie reality. Samotné protesty, pri tak malom počte ľudí si nemyslím, že výrazne ovplyvnia šírenie koronavírusu na Slovensku. Ale popieranie reality, toho, že tu koronavírus máme a že je pre spoločnosť veľmi nebezpečný, nám môže spôsobiť preťaženie nemocníc.

Dá sa predpovedať, aká tretia vlna nás čaká? Môže byť pre nás výhodou vysoká premorenosť zo zimy 2020/2021, ale naopak, nevýhodou nízka zaočkovanosť?

- Na Slovensku máme problém v tom, že máme veľmi málo zaočkovaných obyvateľov. Najmä tých najrizikovejších, teda ľudí nad 50 rokov. V tom sme na chvoste Európskej únie. Na druhej strane, vysoké premorenie počas druhej vlny, kde sme niektoré dni mali najhoršiu situáciu na svete, nám teraz dáva istú nádej. Tí, ktorí sa v zime infikovali a nezomreli, majú určitú imunitu a nakoľko bude fungovať, nám, žiaľ, ukáže až prax. Práve preto tu panujú obavy, že imunita po prekonaní nákazy nemusí byť u všetkých dostatočná, prípadne, že ju nemá dostatočné množstvo ľudí, aby sme boli chránení.

Na druhej strane nám situáciu zhoršuje práve slabá zaočkovanosť. Z toho plynie pre Slovensko, že zakrátko môžeme mať opäť zahltené nemocnice, na čo doplatia nie len covidoví pacienti, ale aj pacienti s inými diagnózami. V každom prípade, vzhľadom na to, že delta variant je mimoriadne infekčný, sa dá predpokladať, že tretia vlna síce môže byť kratšia, ale oveľa horšia z pohľadu veľkého počtu hospitalizácii pacientov a obetí, keďže sa infikuje veľké množstvo ľudí v krátkom čase.

Čiže existujú obavy, že imunita po prekonaní koronavírusu nie dostačujúca na to, aby sa ľudia nenakazili delta variantom?

- To ukáže u daného jednotlivca až prax. Ale, žiaľ, niektorí sa rozhodli, že si chcú koronavírus vyskúšať na vlastnej koži. Čo sa týka imunity po prekonaní, pri senioroch je riziko, že aj keď prekonali chorobu, nemusia byť dostatočne chránení pred novou infekciou. Ďalší problém je, že sa nedá spoľahnúť, že ak mal niekto pozitívny antigénový test, tak infekciu prekonal, pretože antigénový test je pomerne často falošne pozitívny.

A ak človek prekoná Covid len so slabými príznakmi alebo bez nich, nemusí mať dostatočnú imunitu, aby ho pred novou infekciou ochránila. V každom prípade aj po prekonaní symptomatického ochorenia nemá človek imunitu na 100 percent, ďaleko bezpečnejšie je, ak sa človek dá zaočkovať. Viaceré štúdie ukázali, že najlepšiu imunitu má ten, kto už síce koronavírus prekonal, ale dostal aspoň jednu dávku vakcíny. Práve takýto človek by mal byť dostatočne chránený.

Nedávno vyšla štúdia o tom, že seniori po pol roku od zaočkovania nemali takmer žiadnu imunitu proti koronavírusu. Je teda reálna otázka o tretej dávne očkovania?

- Áno, uvažuje sa o tretej dávke vakcíny, ale zatiaľ je to v štádiu úvah, aj keď je rozhodnutie na spadnutie. Verím, že čoskoro rokovania dospejú do určitého záveru. Koronavírus nezanecháva len protilátkovú imunitu, ale aj bunkovú a tú je ťažko vyšetriť. Nie je ani jasne stanovené, aké množstvo protilátok v tele sa považuje za nedostatočné. Štúdia, ktorá vyšetrovala protilátky u seniorov, nie je úplne zodpovedná. Práve v Británii sme v praxi videli, že imunita môže fungovať.

Aké by mali byť podľa vášho názoru opatrenia ohľadom tretej vlny? Je podľa vás potrebné, aby sa postupovalo rovnako, ako pri druhej vlne – teda, aby tu bol lockdown?

- Veľká Británia nám ukázala, ako sa to má robiť a jej príkladom by sme mali ísť. Alebo aj Izreal. V oboch krajinách zaočkovali veľkú časť rizikových ľudí a tým pádom nemuseli zavádzať prísnejšie protiepidemické opatrenia. Im sa podarilo naplniť slogan očkovanie je sloboda, pretože ľudia nemuseli strpieť obmedzenia a mohli ich úplne zrušiť, aj pre nezaočkovaných. Toto ak by sa podarilo aj u nás, tak by sme nemuseli vymýšľať žiadne stratégie o protipandemických opatreniach. Na Slovensku máme naozaj zaočkovaných málo ľudí a ide najmä o seniorov a ľudí s vážnymi zdravotnými problémami. Ak je zaočkovaná časť populácie, tak sa už ťažšie zavádzajú nejaké protipandemické opatrenia, najmä z právneho hľadiska, keďže očkovaní už nie sú ohrození na životoch.

Pri druhej skupine – neočkovaných je dnes riziko infekcie ešte vyššie, pretože delta variant sa výrazne šíri a tam ani lockdown, vyhľadávanie infikovaných či testovanie nie sú tak účinné, ako pri predchádzajúcich variantoch. Zoberte si Austráliu a Nový Zéland – krajiny, ktoré boli majstrami v lockdownoch a pandémiu doteraz zvládli výborne. Dnes pri delta variante majú veľký problém, pretože tými opatreniami nedokážu zabrániť šíreniu koronavírusu. Aj naši neočkovaní obyvatelia musia rátať s tým, že sa do konca roka určite stretnú s delta variantom. Existujú tak len tri možnosti – buď infekciu prekonajú bez vážnejších problémov, alebo budú mať vážne zdravotné problémy, prípadne zomrú, alebo sa dajú zaočkovať a budú chránení.

Hovorí sa, že s delta variantom sa stretne každý. Je to pravda?

- Áno, vzhľadom na to, že protiepidemické opatrenia sa zavádzajú čoraz ťažšie, že delta variant je vysoko infekčný, rýchlejšie sa šíri medzi ľuďmi a je veľmi ťažké sa pred ním chrániť inak ako očkovaním, preto panuje táto obava, že sa do konca roka s ním stretne každý.

Mali by mať očkovaní Slováci nejaké výhody pred neočkovanými?

- Nie je na mieste otázka zvýhodňovania, ale ide o zabráneniu toho, aby neočkovaní umreli alebo mali vážne následky. Opatrenia chránia životy a zdravie neočkovaných. Pre tých, ktorí sa rozhodli užiť vakcínu je ochrana zabezpečená očkovaním, ale pri tých, ktorí sa rozhodli neočkovať sa, tak tam musí štát chrániť ich životy inak – napríklad obmedzeniami na hromadných podujatiach, keď budú musieť mať rúška a podobne.

A ako to bude so školami? Aké riziká hrozia? Mali by ostať otvorené, alebo by sa mali zatvoriť, keď sa situácia na Slovensku začne zhoršovať?

- V detských kolektívoch a hlavne školách, vzhľadom na to, že deti boli za posledný rok a pol prevažne doma, nie je premorenie také veľké, len málo detí sa stretlo s koronavírusom. Dá sa preto predpokladať, že práve v detských kolektívoch sa delta variant bude významne šíriť. Našťastie, u detí spôsobuje koronavírus najčastejšie len mierny priebeh a následky po vyliečení sú pomerne zriedkavé. Rovnako tu je možnosť očkovať deti od 12 rokov a tí, ktorí sa svoje deti rozhodnú dať zaočkovať, budú mať istotu, že vážnejší priebeh nebudú mať, rovnako, že neskončia v nemocnici. Problémom však je, že deti do 12 rokov sa zatiaľ očkovať nemôžu dať, lebo stále prebiehajú štúdie a očakáva sa, že mladšie deti sa budú môcť dať zaočkovať koncom budúceho roka.

Čiže, pri tomto vysoko infekčnom variante tento vírus cez školy prebehne, chýbajú však dôvody na zatváranie škôl. Pretože, keď sme minulý rok zatvárali školy, tak to bolo z dôvodu ochrany starších, aby sme získali čas na očkovanie. Ale keďže dnes sú už vakcíny bežne dostupné a tí, čo sa chceli dať zaočkovať, už zaočkovaní sú. Iní váhajú, ďalší sa očkovať určite nepôjdu, nie je táto otázka – zatváranie škôl na mieste. Treba myslieť aj na to, že zatvorené školy majú rôzne psychosociálne následky na deti.

Na záver – čo hovoríte na súčasnú zaočkovanosť Slovenska? Myslíte si, že tí, čo stále váhajú, sa pri zhoršení situácie dajú zaočkovať? Zvládneme to?

- Osobne si myslím, že keď sa situácia bude zhoršovať, budú sa plniť nemocnice, tak zase stúpne záujem očkovanie. V tomto smere sme situáciu podcenili už na začiatku, keď ešte boli dozvuky zimnej vlny a nemali sme zabezpečené dostupné. Tento čas sme premárnili a aj to je dôvod, prečo máme takú slabú zaočkovanosť. Myslím si, že nástupom novej vlny opäť stúpne záujem ľudí dať sa zaočkovať.