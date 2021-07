Lekár Kulkovský opísal smutnú realitu, ktorá nás čaká: Za všetko môže očkovanie, hovorí o vytriezvení voličov!

BRATISLAVA – Tretia vlna je definitívne tu. Slová, ktoré zrejme nepotešili nikoho z nás, ale viacerí nás na to, že to príde, upozorňovali. Delta variant je oveľa infekčnejší, ako jeho predchodcovia. Lekár Milan Kulkovský však upozorňuje, čo nás čaká, ak nebudeme mať zaočkovaných dostatok ľudí.

Tretia vlna je tu. V stredu to potvrdilo ministerstvo zdravotníctva. To, že sa tak deje, naznačovali denné čísla infikovaných za posledný týždeň. To potvrdzuje aj Kulkovský, ktorý však tvrdí, že vlažný postoj k vakcinácii nás zaradí medzi krajiny, kde bude priebeh tretej vlny bolestivejší.

„Zaočkovaním dvoch miliónov obyvateľov sme sa nestali svedkami pandémie závažných nežiadúcich účinkov vakcín, mnohí sa ale stanú obeťami pandémie odporu voči nim. Je ťažké nájsť jednoznačnú odpoveď na otázku, prečo je práve Slovensko z pohľadu zaočkovanosti obyvateľstva jednou z najhorších krajín EÚ,“ konštatoval s tým, že zrejme za tým treba hľadať protivakcinačné konanie celej opozície. Podľa Kulkovského si zrejme ale neuvedomujú, že takýmto konaním časť ich neočkovaných voličov zomrie a časť bude po vytriezvení poriadne nahnevaná.

Čím horšie, tým lepšie?

„Mottom opozičného politika nemôže byť, “čím horšie, tým lepšie”. Je demokracia, tú si vážim. A v podstate by mi mohlo byť jedno rozhodnutie jednotlivcov nechrániť sa a podstúpiť riziko nákazy ochorením, ktorého priebeh môže byť veľmi mierny, no aj smrteľný. Viacerí by si mali uvedomiť, že sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda druhého,“ poukázal Kulkovský s tým, že zrejme, keby nebol lekár, zrejme aj jeho pohľad na očkovanie by bol iný. Avšak, druhú vlnu si zažil z prvej línie a sám sa tak bál o svoje zdravie. Z toho dôvodu nechce mlčať a nechce, aby ľudia zbytočne trpeli a zomierali.

„Hnevajú ma subjektívne názory kolegov, lekárov, ktorí nevideli pacienta s Covid-19 ani cez okno a napriek tomu sa pasujú za odborníkov. Pravdaže, tým nie som ani ja, no na liečbe niekoľkých stoviek pacientov s Covid-19 som sa podieľal, a preto si myslím, že právo na názor mám,“ uviedol lekár a vyzval ľudí, aby dlho neváhali o tom, či sa dať očkovať. A to z dôvodu, že pred koronavírusom ľudí ochráni iba plné očkovanie, teda keď už majú v sebe aj druhú dávku a prešli po očkovaní aspoň dva týždne. Podľa jeho slov je načase povedať vakcíne áno, pretože očkovacích látok je dosť.

Príbeh Rusky a jej manžela

„Nedávno v diskusii pod jedným z mojich blogov reagoval lekár pracujúci v Nemecku. Popísal príbeh jeho kolegu, lekára. Pochádza z Ruska. Je očkovaný, jeho manželka nie je. Rozhodli sa navštíviť svojich príbuzných v Rusku. Po návrate do Nemecka sa u ženy čoskoro objavili ťažkosti,“ poukázal s tým, že žena bola pozitívne testovaná na koronavírus a testovaný bol aj jej manžel. A ten bol tiež pozitívny, s veľmi miernym priebehom ochorenia.

„Horšie dopadla ale jeho neočkovaná manželka. Jej zhoršujúci stav si vyžadoval hospitalizáciu a veľmi rýchlo aj napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Podľa posledných informácii sa ju podarilo zachrániť a od ventilátora ju mohli odpojiť, dlhodobé následky ešte nemožno hodnotiť. Určite si aspoň 100x položili otázku, prečo sa nedala zaočkovať aj ona…neurobte rovnakú chybu,“ uzavrel Kulkovský.