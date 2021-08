Matematik Kollár sa ostro pustil do antivaxerov: Pálenka, tlačenka a bryndza vás pred nákazou neochránia!

Delta variant spôsobí tretiu vlnu. Už nejde len o domienky, ale o fakt, ktorý na celom svete spôsobuje rozruch. V mnohých krajinách sa už začala tretia vlna a kompetentní sa začínajú modliť, aby nebola tak silná, ako tá druhá, ktorá zúrila v zime.

Archívne VIDEO Infektológ bratislavských Kramárov Sabaka: Dajte sa očkovať!

Proti tretej vlne sa dá bojovať jedine očkovaním, na ktoré všetci odborníci vyzývajú. No stále sa aj v našej spoločnosti nachádza veľa antivaxerov a ľudí, ktorí odmietajú očkovanie a tvrdia, že ide o experimentálnu vakcínu. Proti očkovaniu už zorganizovali viacero protestov, ďalší by sa mal konať už tento štvrtok.

Jožo, nalej!

To, že tretia vlna je definitívne tu, potvrdil aj matematik Richard Kollár. Ten publikoval status, v ktorom zdieľal viacero odkazov z rôznych krajín, kde už bojujú s treťou vlnou. Ide napríklad o USA, Austráliu, Čínu, Japonsko, Thajsko, Malajziu, ale aj Vietnam. Okrem toho však venoval tvrdé slová tým, ktorí sa očkovať nechcú dať a tvrdia, že nás sa tretia vlna netýka.

„U nás v našej obci to bude iné. My sme odolnejší, jeme zdravšie, máme lepšiu imunitu. My to zvládneme aj bez vakcín. Nebudeme si predsa pichať to neoverené, rýchlo vyrobené svinstvo,“ píše na sociálnej sieti. Poukázal aj na to, ako to vyzerá smutná realita na Slovensku - ľudia radšej, ako by sa mali dať očkovať, siahnu po „osvedčených medicínach“. „Jožo, nalej mi ďalší poldecák tej tvojej domácej a daj mi aj kus tej domácej tlačenky s čerstvou bryndzou! Fero, kedy dovezieš to ojazdené búrané fáro z Nemecka? A prečo dokelu nepredávate v lekárni tie skvelé čínske bylinky, o ktorých som čítal na internete,“ píše ironicky.

Očkovanie je mimoriadny dar

Je však fakt, že vo svete je situácia horšia, ako na Slovensku, kde delta variant začal dominovať len predčasom. Popredný lekár z Austrálie John Gerrard napríklad predpovedal, že ak sa nevyužije čas, kedy v krajine nezúri koronavírus na očkovanie ľudí, tak sa opäť stratí kontrola nad nákazou. A v Austrálii sa už jeho slová potvrdili. Jeho slová zverejnil aj Kollár a hovoria: „Nečakali sme, že budeme mať takúto úžasnú príležitosť očkovať populáciu, keď sme čakali na príchod vírusu. Je to mimoriady dar a dúfajme, že ním neplytváme.“

Premiérka Queenslandu Annastacia Palaszczuková vyzvala ľudí, aby vychádzali z domu iba v nevyhnutných prípadoch a ak musia odísť z domu, tak aby využívali respirátor či rúško a držali si od ostatných dostatočný odstup. Dôvodom je, že delta variant sa šíri veľmi rýchlo.

Desivá situácia

V USA aj napriek záujmu o očkovanie sa delta variant šíri po celom kontinente, čo vedie k nárastu prípadov, hospitalizácii a úmrtí. Avšak, tie sa v drvivej väčšine vyskytujú u tých, ktorí očkovaní neboli. Aj z toho dôvodu sa rapídne zvýšil záujem o očkovanie. A to najmä v štátoch, kde zaočkovanosť populácie bola nízka. Záujem o vakcíny má byť zo strachu pred delta variantom.

V Číne napríklad plánujú hromadné testovanie proti koronavírusu. Okrem toho tam zastavili dopravu a zrušili profesionálne zápasy. Vo Wu-Chane, odkiaľ sa vírus rozšíril do celého sveta, sa vytvorili viaceré ohniská nákazy.

Malajzia a Thajsko zaznamenávajú v posledných dňoch rekordy v počtoch infikovaných, ale aj úmrtí. Vo Vietname zablokovali hlavné mesto na 15 dní, otvorené sú len nemocnice, štátne úrady a nevyhnutné podniky. V prípade vychádzky z domu sa nesmú na verejnosti stretnúť viac ako dvaja ľudia. Situácia vo Vietname je údajne desivá, aj z dôvodu nízkej zaočkovanosti populácie.