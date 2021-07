Dankova SNS či Hlasisti reagujú na sobotný protest: Becík viní kotlebovcov, hovoria o psychopatickej vláde!

Hlas hovorí o psychopatickej vláde a šikane

Protestu sa za mimoparlamentný Hlas-SD zúčastnil aj pomerne nováčik v strane Branislav Becík, ktorého zvolili do strany len na nedávnom sneme. Ten informoval aj o piatkovej uzávere hraničného prechodu a počas sobotného protestu sa vyjadril aj na video, pričom vládu Eduarda Hegera a Igora Matoviča označil za psychopatickú. "Vyjadril som znepokojenie nad psychopatickou vládou, ktorá šikanuje našich ľudí. Aj dnes som sem prišiel podporiť tento protest," povedal Becík vo videu.

Branislav Becík a Peter Kmec dali najavo občiansky nesúhlas s politikou vlády, ktorá šíri chaos a neporiadok v štáte. "HLAS - sociálna demokracia je predovšetkým hlasom ľudí a ostro odmietame povinné očkovanie, delenie spoločnosti a nezmyselné opatrenia, ktoré obmedzujú pendlerov na hraniciach," vyhlásil Kmec.

Kotlebovci nič nepochopili

Zároveň upozornil, že takéto protestné zhromaždenia musia mať občiansky charakter a žiadna strana by ich nemala zneužívať na vlastnú aktívnu politickú propagandu. "Žiaľ, kotlebovci nepochopili, že touto straníckou sebaprezentáciou, škodia charakteru protestov, ktorý musí zostať v apolitickej polohe, pretože môže odrádzať ľudí, ktorí majú ostré výhrady voči vláde, ale zároveň odmietajú ideológiu kotlebovcov,", uviedol poslanec Kmec.

SNS chce po neúspechu ohľadom referenda podporovať protesty

Na sobotnej akcii sa objavil aj sám predseda SNS. Z jeho strany poslali stanovisko ohľadom hodnotenia protestu. "Sobotný protest bol odkazom vláde Slovenskej republiky, aby sa k občanom správala inak. Občanov nemožno nútiť, aby sa očkovali a nemôžu násilím a zatváraním hraničných priechodov zneužívať dobrotu slovenského národa donekonečna. Potom ako bolo zamietnuté referendum, sa SNS bude zúčastňovať akcií, kde bude slušne demonštrované, že táto vláda musí skončiť," píše sa v tlačovom stanovisku strany.

Sme rodina reagovala stručne

Na hodnotenie protestov sme sa pýtali aj u koaličných strán, no zatiaľ sa mala k činu len Sme rodina, ktorá ho zhodnotila pomerne stručne. "Je to pravo každého v slobodnej spoločnosti vyjadrit svoj názor aj formou protestu, ale v tejto situácii akú tu dnes máme, to nepovažujeme za našťastnejšie riešenie," tvrdí tlačové stanovisko strany.