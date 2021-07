MIMORIADNE Expremiér Matovič je definitívne zaočkovaný prvou dávkou: Po mlčaní zverejnil status

BRATISLAVA - Po tom, ako expremiér Igor Matovič (OĽaNO) začal ešte v marci ako predseda vlády robiť masívnu podporu doprave ruskému Sputniku V na Slovensko a neskôr sa po sérii udalostí vymenila aj vláda, prišiel vytúžený deň. Líder OĽaNO sa už zaočkoval, a to vakcínou, ktorú si vyvolil už na jar tohto roka a ktorá bola pre koalíciu takmer fatálna. Zaočkovanie potvrdil už aj statusom.

Predseda Obyčajných ľudí si konečne nechal pichnúť ruskú vakcínu Sputnik V. Bolo to pomerne dlhé čakanie. On sám trávil začiatok jari hlavne tým, že s exministrom zdravotníctva Marekom Krajčím k nám z Ruska vybavovali tisíce ruských vakcín Sputnik V, o ktoré bol ale nízky záujem. Tie muselo Slovensko dokonca predať do iných krajín.

Zverejnil status

Matovič dokonca o očkovaní zverejnil status, v ktorom píše, že na Sputnik čakal 26 dní, ale nakoniec ho dostal. Neopomenul ani kritikov vakcíny z Ruska. "Na klinike cudzokrajných chorôb ňou zaočkovali vyše 8.tisíc ľudí … a mali minimum vedľajších účinkov a žiadne závažné … a ak by dezoláti v politike, v ŠUKL a médiách Sputnika nedémonizovali, mohli sme mať ním dnes zaočkovaného polmilióna ľudí tak ako Maďari," sťažuje sa expremiér, ktorého sme s otázkou, či bol očkovaný oslovili ešte pred zverejnením statusu, no nereagoval.

Líder OĽaNO sa na termín nahlásil 30. júna večer a termín mu podľa Lengvarského prišiel 21. júla.

Začiatkom júla Matovič potvrdil, že sa prihlásil na Sputnik

Termín síce dostal, no najskôr hovoril, že ho stále nemá

O tom, kedy sa konečne zaočkuje aj sám Matovič bola dlhá debata a sám minister tvrdil, že očkovať sa ešte nebol aj preto, že mu ešte bežal termín po tom, ako on sám dostal na konci roka 2020 koronavírus. Počas jedného z posledných, terajších rokovaní vlády pred letom Matovič dokonca poprel, že by dostal termín na ruský Sputnik, keď sa ho spýtali, kedy sa konečne zaočkuje.

Lengvarský poprel, že by Matovič nedostal termín

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dokonca pre portál Postoj komentoval Matovičove slová o tom, že vraj nedostal termín zo spomínaného dňa. "Nie je to pravda. Dostal ho. Dal som si to preveriť. Odoslanie termínu z NCZI bolo už ráno," povedal Lengvarský ešte 22. júla. Matovič tento termín dostal 21. júla, teda deň pred zverejnením rozhovoru.

Matovič tak podľa našich informácií prešiel prvou dávkou vakcinácie. Vlastné očkovanie prvou dávkou ale zatiaľ na rozdiel od ostatných politikov verejne nekomunikoval, a to ani na sociálnej sieti cez fotografiu či inou formou.

Vakcína, ktorej tichý príchod bol jadrom koaličnej krízy

Príchod Spuntika V na Slovensku bol pritom sprevádzaný veľkou kontroverziou,a to aj pre to, že k spôsobu "vítania vakcíny" na košickom letisku sa negatívne vyjadrovali viacerí členovia koalície, čo viedlo až k veľkej koaličnej kríze.

Tá eskalovala až do odchodu najskôr Mareka Krajčího a aj Igora Matoviča zo svojich funkcií. Novú vládu Eduarda Hegera vymenovala prezidentka 1. apríla tohto roka.

