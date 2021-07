KORONAVÍRUS Matovič má na Lengvarského ťažké srdce: Nedal mu dokonca ani peniaze na očkovaciu kampaň!

BRATISLAVA - Politické pnutie medzi koaličnými stranami a tými opozičnými je na slovenskom politologickom poli už viac ako obohraná pesnička, no to, že minister kritizuje toho druhého a ešte k tomu z nominácie vlastného hnutia je skutočne unikát. Predviedol to včera aj šéf rezortu financií a expremiér Igor Matovič, ktorý má nominanta na rezorte zdravotníctva generála Vladimíra Lengvarského v zuboch. Vyčíta mu pritom viaceré jeho kroky počas pandémie, no jedným dychom treba dodať, že Lengvarský je momentálne najdôveryhodnejším ministrom vlády.

Matovič si Lengvarského opäť podal, a tentokrát kvôli spravovaniu očkovacej kampane. Tá súvisí s ochranou obyvateľstva pred covidom, no bývalý premiér hovorí, že súčasné vedenie rezortu zdravotníctva robí nemysliteľné kroky. Očkovacia kampaň pritom už beží dobrých pár týždňov, no jej výsledné účinky sa bývalému predsedovi vlády nevidia.

VIDEO Matovič sa včera novinárov rečnícky spýtal, či si Lengvarský splnil alebo nesplnil domácu úlohu:

Ste naivní, ak vás presvedčia naivné spoty, tvrdí Matovič

Minister financií spochybnil účinok reklamných spotov v médiách. "Keď si niekto myslí, že nejaké naivné spoty niekoho, kto sa nechce očkovať, presvedčia, tak je naivný sám,“ skonštatoval Matovič, ktorý sa navyše dotkol aj financovania tejto kampane. Na Slovensku pritom v súčasnosti skutočne klesá počet záujemcov o očkovanie.

Matovič ho chcel sám ako ministra zdravotníctva

Paradoxné na celej situácii je, že bol to práve Jaroslav Naď za OĽaNO, ktorý vtedy Igorovi Matovičovi ponúkol Lengvarského nomináciu ako náhradu za odchádzajúceho Mareka Krajčího. Nie je to vôbec náhoda, keďže obidvaja pochádzajú z armádneho prostredia. Matovič dokonca Naďa požiadal, aby Lengvarského presvedčil na tento post. "Igor Matovič, ktorý ma opakovane žiadal, aby som ho prehovoril, aby nastúpil do funkcie. Predpokladám, že aj pán Igor Matovič si uvedomuje vysoké kvality, ktoré Vladimír Lengvarský má,“ povedal v stredu, keď rokovala vláda Naď.

Neskorší priebeh je verejnosti už dobre známy. Zatiaľ čo Matovič loboval za ruskú vakcínu proti koronavírusu Sputnik V a hovoril o jej nákupe, Lengvarský v tom čase bez zbytočných rečí pomenovával, komu zvyšné vakcíny patria a či sa bude alebo nebude nakupovať ďalšia várka. Tiež informoval o spätnom predaji nevyužitých vakcín späť do Ruska a iných krajín. Tu pochopiteľne nastala medzi ním a Matovičom poriadna trenica, keďže Sputnik je už od marca výsostne Matovičova téma.

Nastal tak brutálny obrat a zatiaľ čo Krajčího Matovič na verejnosti komentoval ako najlepšieho ministra a verejne sa ho zastával, Lengvarský to od neho čoraz častejšie schytáva.

Nedostal od neho ani financie na kampaň

Ďalší spor zrejme nastáva aj pri očkovacej kampani, ktorú sme už spomenuli vyššie. Matovičov rezort totiž Lengvarskému neuvoľnil prostriedky na ďalšie pokračovanie kampane a vyžaduje si ďalšie detaily. Matoviča zaujíma ako si bude jeho rezort objednávať médiá, s akými zľavami sa to zorganizuje atď. "Ministerstvo financií je v prvom rade na to, aby strážilo efektívne míňanie našich verejných zdrojov a prostriedkov. Nie na to, že nakŕmime médiá bez akýchkoľvek zliav a potom médiá budú o mne pekne písať a pekne vysielať, aký som ja sladký a dobručký minister," argumentuje minister.

Podľa neho sa kampani na očkovanie darí aj bez toho. "V médiách je vakcinačnej kampane do aleluja, každý tretí článok v novinách je o očkovaní a o tom, aké je to dôležité. Kampaň sa vedie,“ povedal Matovič na vláde.

Zdroj: Topky/Maarty

Matovič dokonca nepodporil vlastného ministra ani pri zmenách v testovaní, ktoré mali motivovať k väčšiemu zaočkovaniu. Minister zdravotníctva prišiel s návrhom, aby sa nezaočkovaní pri zhoršení stavu museli preukazovať PCR testom. Za takýto test by si ale museli platiť.

Dôveryhodnosť ministrov

To, kde pramení Matovičov nesúhlas s ministrom Lengvarským je nateraz pomerne neisté. To, čo však isté je, je fakt, že Lengvarský v poslednom prieskume agentúry Focus požíva výrazne vyššiu dôveryhodnosť, než expremiér, ktorý skončil na samom chvoste.

Zdroj: Reprofoto TV Markíza

Kým šéfovi rezortu zdravotníctva dôveruje takmer 37% opýtaných, Matovičovi len 11 a nedôveruje mu až 87,4 percenta opýtaných, čo ho dokonca stavia za vicepremiéra Štefana Holého. Lengvarském nedôveruje rovných 53 percent opýtaných.

Zdroj: Reprofoto TV Markíza