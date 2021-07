Najmenej KORONAVÍRUSOVÝCH obmedzení pre Slovákov majú TIETO dovolenkové destinácie

BRATISLAVA - Na cestu do krajín Európskej únie stačí plne zaočkovaným občanom SR od 1. júla spravidla európsky COVID pas. Niektoré krajiny však od cestujúcich okrem toho vopred vyžadujú registráciu. Najvoľnejšie podmienky pre vstup majú Maďarsko a Čierna Hora. Prinášame súhrn koronavírusových opatrení vo vybraných dovolenkových destináciách na základe informácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Členské štáty EÚ spravidla považujú osobu za plne zaočkovanú, ak od podania poslednej dávky vakcíny uplynulo najmenej 14 dní. Týmto osobám stačí pre vstup európsky COVID pas a nemusia sa preukázať negatívnym testom ani podstúpiť karanténu. Najjednoduchšie pravidlá pre vstup pre zaočkovaných i nezaočkovaných má Čierna Hora, ktorá síce nepatrí do EÚ, ale Slovensko považuje za bezpečnú krajinu. Vstup je možný bez akýchkoľvek obmedzení, ak sa človek najmenej 15 dní predtým zdržiaval v bezpečnej krajine.

Priletieť na Cyprus môžu bez obmedzení osoby, ktoré strávili posledných 14 dní na území Slovenska alebo inej zelenej krajiny. Treba však vyplniť formulár a v prípade vyzvania sa podrobiť bezplatnému náhodnému testovaniu hneď po prílete. Na územie Maďarska môžu vstúpiť osoby z územia Slovenska taktiež bez obmedzení, s výnimkou civilnej leteckej prepravy.

Chorvátske úrady umožňujú vstup aj osobám zaočkovaným vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a vakcínou Sputnik V v období od 22 do 42 dní od prvej dávky, vakcínou od AstraZenecy v období od 22 do 84 dní od prvej dávky, ako aj jednodávkovou vakcínou Janssen (Johnson & Johnson) 14 dní od podania dávky.

Viaceré krajiny vyžadujú pred vstupom vyplnenie formulára alebo elektronickú registráciu. Sú nimi ČR, Grécko, Malta, Chorvátsko, Španielsko, Taliansko, Bulharsko, Portugalsko, Cyprus a Turecko. Poľsko a Slovinsko formulár nevyžadujú. Rakúsko taktiež nie, ak sa osoba preukáže potvrdením o očkovaní, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.

Nezaočkované osoby sa pri vstupe do ČR, Grécka, Chorvátska, Bulharska, Portugalska alebo Turecka musia preukázať negatívnym výsledkom testu na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 nie starším ako 72 hodín v prípade PCR testu a 48 hodín v prípade rýchlotestu. Pri vstupe do Poľska, Španielska a Talianska však musí byť aj PCR test nie starší ako 48 hodín. Malta akceptuje iba PCR test nie starší ako 72 hodín. Väčšina krajín akceptuje tiež potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 pred menej ako 180 dňami, to neplatí v prípade Malty.

Nové pravidlá pri návrate na Slovensko

Od piatka platia nové pravidlá pre návrat na Slovensko. Rozhodujúce je, či je človek zaočkovaný alebo nie. Plne zaočkované osoby nemusia ísť do karantény, musia sa len vopred registrovať cez formulár eHranica. Nezaočkovaní sú povinní nastúpiť do 14-dňovej karantény, ktorú možno ukončiť skôr negatívnym RT-PCR testom. Ten však možno podstúpiť najskôr na piaty deň. Pre pendlerov platia výnimky.

Za plne zaočkovanú osobu sa na Slovensku považuje taká, ktorá je najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny. Ďalej tá, ktorá je najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny či najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.