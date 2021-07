KORONAVÍRUS Bukovského hoaxy o očkovaní podráždili aj exministra školstva: Ešte raz a podám trestné oznámenie!

BRATISLAVA - Na to, čo na sociálnej sieti a vo svojich videách za posledné roky predvádza kontroverzný lekár Igor Bukovský, si už väčšina verejnosti takpovediac zvykla, no počas pandémie je to mimoriadne vážna situácia a citlivo ju vnímajú aj niektorí politici ako napríklad exminister školstva Juraj Draxler, ktorý sa mu dokonca vyhráža žalobou, lebo už nezniesol počúvať jeho slová v súvislosti s očkovaním.

Bukovský totiž vo svojom videu, ktorých má neúrekom, zverejnil hoax, že viac ako 80 % žien v prvom trimestri, ktoré sa nechali očkovať, o svoje nenarodené deti prišli. "Zo 127 žien v prvom trimestri, ktoré boli očkované, 104 žien prišlo o svoje budúce dieťa. To je 82 %,“ tvrdí kontroverzný lekár Bukovský vo videu.

Uvedomil sa však aj sám a svoje slová neskôr poprel. "Vo videu o riziku očkovania pre tehotné ženy a ich budúce dieťa som si zvolil zlý informačný zdroj. Podľahol som emócii tam, kde som mal ostať racionálny,“ pokarhal sám seba Bukovský, no už bolo neskoro.

Ruky dali od neho preč aj českí kolegovia

Od Bukovského vyjadrenia sa dokonca dištancovali aj jeho kolegovia z Česka. "Okrem toho video, v ktorom doktor Bukovský emotívne tvrdí že "127 tehotných žien, ktoré boli očkované v prvom trimestri a z nich 104 prišlo o svoje budúce dieťa“ stále nezmazal a toto video má v dobe zverejnenia tohto článku už 205 000 pozretí! Pokračovať v šírení takto hrubej dezinformácie a šíriť strach a paniku z úst lekára v tejto zložitej dobe považujeme za vrcholne neetické a nemorálne," podali si Bukovského kolegovia z českého Inštitútu modernej výživy.

Nemohol sa na to dívať ani exminister školstva Draxler

Na Bukovského dezinformácie, ktoré mimochodom v čase zverejnenia tohto článku stále visia na službe YouTube, už reagoval aj exminister školstva Juraj Draxler, ktorý má na neho mimoriadne ťažké srdce. Tomu očividne nestačí ani Bukovského ospravedlnenie. "Ešteže tak. Ak by to neurobil, podal by som naňho trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. A s veľkou pravdepodobnosťou by ho súd podmienečne odsúdil. Celkom správne. (Myslím, že presne preto, že mu niekto príčetný vysvetlil trestnoprávne dopady, sa aj rýchlo so svojím nezmyslom stiahol)“ tvrdí v reakčnom statuse exminister.

Schytali by to aj jeho fanúšikovia, až by mali modré ...

Draxler ale neprestáva a pokračuje v kritike aj Bukovského fanúšikov. "Títo jeho fanúšikovia by si zaslúžili výprask, až by mali modré zadky,“ vyjadril sa pomerne emotívne Draxler. "Rovno hovorím, ak sa tento šarlatán ešte raz opováži na svoj biznis zneužiť tak zraniteľnú skupinu, ako sú budúce matky, rovno dostane na stôl trestné oznámenie,“ varoval ešte raz Bukovského exminister školstva.