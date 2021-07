Šokujúce priznanie Igora Bukovského: Klamal som! Jeho slová vyvolali masovú hystériu z hrozby vakcíny

BRATISLAVA – To sa tak často nevidí. Šíril hoaxy, teraz si chybu priznal a ospravedlnil sa za to. Reč je o doktorovi Igorovi Bukovskom, ktorého verejnosť pozná najmä ako výživového poradcu. To však nie je všetko!

Bukovský získal titul za výskum včasných štádií aterosklerózy v odbore Normálna a patologická fyziológia, no už dlhší čas sa zameriava skôr na zdravý životný štýl a výživové poradenstvo. Od začiatku koronakrízy zdieľal viaceré nepotvrdené informácie. Jednu z nich zverejnil vo videu, v ktorom tvrdil, že až 83 percent žien po podaní vakcíny proti koronavírusu potratí v prvom trimestri. Od odborníkov, ktorí hovorili o opaku a propagovali skôr pozitívne účinky vakcíny, si vyslúžil spŕšku kritiky. Tvrdili, že informácie, ktoré použil, sú neúplné a vytiahol ich zo zahraničnej štúdie.

Teraz je všetko inak. Bukovský si totiž priznal vinu. V dlhom statuse, ktorý nazval Vakcína v tehotenstve – ospravedlnenie a dôležitá informácia, sa snažil zo šírenia hoaxu „vyviniť“. „Nie je dnes ľahké vyhýbať sa informačnému chaosu, nástrahám a dezinformáciám. Veľmi si dávam záležať na tom, aby informácie, ktoré vám prinášame, pomáhali pravdu odkrývať, nie zahmlievať. Preto ma o to viac trápi, že som urobil chybu. Nebola prvá a nebude zrejme ani posledná. Cítim vinu a cítim hanbu. Vo videu o riziku očkovania pre tehotné ženy a ich budúce dieťa som si zvolil zlý informačný zdroj. Podľahol som emócií tam, kde som mal ostať racionálny,“ vysvetľuje Bukovský. V statuse použil aj fakty, ktoré majú informácie o riziku vakcíny v tehotenstve popierať. Ospravedlňuje sa napríklad za to, že aj keď je pôvodná informácia zo zahraničnej štúdie, je jeho chyba, že si ju dôkladnejšie neoveril.

„Bol som presvedčený, že dokument, ktorý som vo videu zverejnil, bol oficiálne zverejnený na stránke odborného časopisu, z ktorého pochádzala aj pôvodná, kritizovaná štúdia. Prijmite, prosím, moje ospravedlnenie za túto chybu.Aké je SKUTOČNÉ riziko straty plodu počas prvého trimestra? Nevieme, pretože štúdia, ktorú som kritizoval, neposkytla spoľahlivé informácie, skôr podozrenie, že ide o súčasť propagandy,“ uviedol Bukovský. Následne však upozorňuje, že očkovanie žien, najmä v prvom trimestri tehotenstva, nie je dostatočne preskúmané a o jeho bezpečnosti existujú viaceré závažné pochybnosti.

„Preto každý, kto tvrdí opak, alebo dokonca uisťuje ženy o bezpečnosti vakcíny počas tehotenstva (hoci súčasne dostupné vakcíny nemajú ukončené ani klinické testovanie pre NETEHOTNÉ nieto ešte TEHOTNÉ ženy) a nahovára ich tak na prijatie klinicky nedostatočne preskúmanej vakcíny, NEKONÁ PREDNOSTNE v záujme zdravia a bezpečnosti matky a jej plodu,“ tvrdí, na záver avšak priznáva, že si zrejme zvolil nesprávny informačný zdroj. K tejto téme pripravuje aj video, ktoré chce zverejniť v priebehu budúceho týždňa.

Zdroj: Getty Images

Odborníci si priznanie cenia

K ospravedlneniu Bukovského sa vyjadril infektológ bratislavskej nemocnice Kramáre Peter Sabaka. Ten si priznanie chyby cení a ďakuje za neho. "Je to vítané, ale ešte by to chcelo stiahnuť to video z youtube," upozornil. K celej veci sa vyjadril aj matematik Richard Kollár. "Presne v tomto je rozdiel medzi Igorom Bukovským a antivax scénou. Je strašná škoda, že sme sa dostali do bodu, kde je neprijateľnou osobou. Mohol podporou vakcinácie pomôct k zaočkovaniu mnohých ľudí," konštatoval Kollár.