KORONAVÍRUS Matematik Kollár varuje pred mutáciou delta: Dátum, kedy začnú stúpať počty infikovaných!

BRATISLAVA – Ako to bude najbližšie mesiace? Otázky podobné charakteru si zrejme pokladá každý z nás, no doteraz na ne nevie nik odpovedať. Čísla nám ako na hojdačke klesajú alebo stúpajú. Kedy však príde „veľké šírenie“, ktorého sa tak obávame? Matematik Richard Kollár zrejme nemá pre ľudí dobré správy.

Od začiatku týždňa nám čísla nakazených klesajú a stúpajú ako na hojdačke. 15, 45, 33 – to sú počty infikovaných za prvé tri dni v týždni. Okrem toho nám stúpol aj počet odhalených nakazených delta variantom na Slovensku – kým minulý týždeň boli štyria, tento týždeň to stúplo už na 14, jedného museli hospitalizovať. Dá sa povedať, že by už vlna nákazlivého delta variantu išla ku nám?

„Tak najprv si je potrebné uvedomiť, že pri rastúcej prevalencii delta variantu v zahraničí je úplne samozrejmé, že prípady, ktoré si ľudia dovezú zo zahraničia, sú práve delta variant. Skôr by bolo prekvapením, ak by to bolo niečo iné. Keďže ide o veľmi dobre sa šíriaci variant, tak blízke kontakty týchto ľudí na Slovensku sa už na našom území neskôr infikovali. Zatiaľ sa našiel len jeden prípad, ale bude ich zrejme viac,“ konštatuje matematik Richard Kollár na sociálnej sieti. Zamyslel sa aj nad tým, kedy na Slovensku začnú stúpať počty pozitívne testovaných ľudí. Podľa jeho slov na to, aby sa situácia začala vymykať spod kontroly, by sme si museli šíriť infekciu doma. A to sa zatiaľ nedeje.

Dobrou správou je napriklad to, že minulý rok o takomto čase sme už pozorovali rastúci počet nakazených. „Teraz je už polovica júla a to testujeme viac ako vtedy. Infekcie sú stále veľmi zriedkavé,“ poukázal Kollár s tým, že napríklad festival Pohoda dal otestovať všetkých nezaočkovaných návštevníkov a zatiaľ nenašli jediný pozitívny prípad. Podľa matematika je vysoká pravdepodobnosť, že v tomto trende budú pokračovať až do nedele, kedy festival končí.

Doplatia na to školáci

„Ten moment rastu však zrejme príde už čoskoro. Môže to byť týždeň - dva ale možno aj mesiac. Veľmi bude záležať na tom, koľko budeme testovať a ako sa nám podarí infikovaných vyhľadávať. A podstatné bude či zachytíme infekcie už pri ich príchode na Slovensko, alebo až keď druhá generácia infikovaných príde do nemocníc. Šanca nájsť pandemické bingo však je aj pri skríningu deti pred tábormi,“ konštatoval Kollár a dodal, že veľké šírenie príde zrejme až vtedy, keď sa rozbehnú väčšie aktivity v interiéroch. Má na mysli napríklad školy, alebo svadby, oslavy a iné veselice. Avšak, napriek tomu sme podľa matematikových slov v najbezpečnejších časoch za posledný rok, no všetci - zaočkovaní, nezaočkovaní, ale aj tí, ktorí sú proti očkovaniu, by si mali položiť dôležitú otázku.

„Čo by sme mali robiť, keď nám začne počet infikovaných prudko rásť a s malým oneskorením to bude aj počet ľudí v nemocniciach. Zavádzať znovu ďalšie obmedzenia - zatváranie obchodov, plavárni, nosenie respirátorov, obmedzenia v poskytovaní základnej starostlivosti, alebo ich nezavádzať - s tým, že (takmer výlučne) nezaočkovaní budú veľmi ohrození a mnoho z nich skončí v nemocniciach alebo v krematóriách? Znovu zatvárať školy, v ktorých sa bude efektívne vírus šíriť a deti budú doma infikovať rodičov a všetci rodičia budú musieť riešiť, čo s deťmi cez deň?“ pýta sa Kollár, avšak si myslí, že zrejme všetci poznáme odpoveď a vieme, ako to dopadne. Podľa Kollárovho odhadu sa pozatvárajú len školy.

Zdroj: Getty Images

„Bola by to totiž zlá správa pre celú našu spoločnosť. Aj pre nezaočkovaných, keďže ich spoločnosť nebude ochotná nijak chrániť ale aj pre vzdelanie detí, keďže budú asi ďalej pokračovať v online vzdelávaní a jediný efekt tohto opatrenia bude odloženie času infekcie ich nezaočkovaných rodičov a starých rodičov. Nie, nie zamedzenie, ale odloženie,“ upozornil matematik.

Podľa jeho názoru nejde o peknú perspektívu a mali by sme si predstaviť, že žijeme v Rusku, Austrálii, Indonézii, prípadne vo Vietname alebo Somálsku, kde riešia v súvislosti s pandémiou úplne iné problémy, ako my na Slovensku. „Všeobecne však najnovší globálny vývoj ukazuje, že všetky opatrenia okrem očkovania problémy jednoducho len odkladajú. A ak sa niekde najviac ohrozené skupiny zaočkovať nestihnú, tak majú extrémnu smolu. Vôbec im to neprajem, ale v tomto svetle bude potrebné v budúcnosti túto pandémiu vyhodnocovať. Nie podľa etapových víťazstiev,“ uzavrel.