Záleží nám, aby bola Čierna Hora úspešným príbehom európskej integrácie, uviedol Kollár

BRATISLAVA - Slovenská republika je aj naďalej pripravená podporovať Čiernu Horu v reformných a transformačných procesoch odovzdávaním slovenských skúseností z prístupového procesu do Európskej únie (EÚ). Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) to uviedol na štvrtkovom stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Milom Djukanovičom na Bratislavskom hrade.

„Budeme bojovať za Západný Balkán. Záleží nám na tom, aby Čierna Hora bola úspešným príbehom európskej integrácie," povedal. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Predseda parlamentu ocenil, že prezident pricestoval na návštevu Slovenska v období, v ktorom si Čierna Hora pripomenula 15. výročie obnovenia nezávislosti.

"Som zároveň rád, že k obnoveniu nezávislosti Čiernej Hory v roku 2006 mohli napomôcť aj slovenskí diplomati," poznamenal Kollár. Dodal, že naše krajiny majú k sebe veľmi blízko vzhľadom na spoločnú minulosť a bolo by pre nás veľkou výhodou, ak by sa Čierna Hora dostala do „našej európskej rodiny“, čím by sa posilnil vzájomný obchod a služby.

Zdroj: Kancelária NR SR

Kollár na stretnutí tiež potvrdil záujem o obnovenie intenzívnej medziparlamentnej spolupráce krajín, ktorú utlmila pandémia. Za vhodnú formu podpory integračných ambícií Čiernej Hory považuje napríklad zorganizovanie stretnutia Výboru NR SR pre európske záležitosti a výboru pre európsku integráciu Parlamentu Čiernej Hory.

Podľa slov prezidenta Djukanoviča sa Čierna Hora toho času sústredí na jej púť k členstvu v EÚ. „Reformy v našich regiónoch sú v súčasnosti veľmi intenzívne," skonštatoval. Budúcnosť spolupráce so Slovenskou republikou vidí predovšetkým v oblastiach turizmu, energetiky či rozvoja infraštruktúry. „Cestovný ruch je v Čiernej Hore veľmi dynamický a perspektívny, naše územie je stabilné. Stali sme sa zodpovednejšími voči sami sebe a boli by sme spoľahlivým susedom Západného Balkánu," povedal Djukanovič.

