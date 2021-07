Imrecze začal spolupracovať s políciu: S korupciou spojil veľké mená! 150-tisíc eur pre Pellegriniho

František Imrecze bol riaditeľom Finančnej správy. Národná kriminálna agnetúra ho zadržala a vyšetrovateľ ho obvinil v kauze Mýtnik. Obvinenie súvisí s netransparentnými obstarávaniami Finančnej správy. Podľa vyšetrovateľa mala väčšinu súťaží vyhrávať firma Allexis, ktorá je prepojená na Jozefa Brhela či Michala Suchobu. Obaja sú tiež v tejto kauze obvinení.

Imrecze je vo väzbe už niekoľko mesiacov a zdá sa, že sa rozhodol prehovoriť, pričom "natrel" aj niekoľko ďalšich ľudí. Imrecze vo svojej výpovedi opisuje, ako riešili obstarávanie cez Michala Suchobu a Miroslava V., popisuje aj stretnutie s expremiérom Petrom Pellegrinim na večeri, na ktorej preberali aj legislatívnu zmenu, ktorá sa týkala projektu VRP. Ten bol súčasťou Akčného plánu proti dańovým podvodom.

"Na tejto večeri ma Peter Pellegrini informoval, že splniť legislatívnu zmenu včas, bude náročné a bude si to vyžadovať veľkú politickú podporu. Takisto sa ma spýtal, či je Michal Suchoba ochotný finančne podporiť, aby sa táto legislatívna zmena zrealizovala, teda mal na mysli províziu za to, že bude táto legislatívna zmena zrealizovaná," vypovedal Imrecze s tým, že neskôr si mal Peter Pellegrini vypýtať províziu 150-tisíc eur, no na večeri sumu nespomínal. "Po odchode z reštaurácie sa ma ešte Peter Pellegrini na prechádzke spýtal, či tú finančnú odmenu od Michala Suchobu vieme zrealizovať prostredníctvo Miroslava V.," vypovedal Imrecze.

"Nepoznám obsah výpovede pána Imreczeho a netuším, o čom vo svojej údajnej výpovedi rozpráva. K pánovi Imreczemu môžem povedať len toľko, že som od neho určite nikdy nežiadal akúkoľvek „finančnú podporu“ alebo inú výhodu. Na základe zverejnenej správy SIS i ďalších aktivít policajnej inšpekcie a prokuratúry sa ukazuje, že na Slovensku dochádza k manipulácii vyšetrovania a navádzaniu svedkov na rôzne výpovede. Tieto uniknuté výpovede kajúcnikov sa tak stávajú výlučne nástrojom politického boja s cieľom očierniť a poškodiť dobré meno vopred určených ľudí, bez toho, aby sa voči tomu mohli efektívne brániť. V tomto prípade ide o očiernenie predsedu najsilnejšej opozičnej strany. Netuším, čo alebo kto vedie pána Imreczeho, aby tvrdil takúto lož. Pevne verím, že to nie je jeho pomsta voči mojej osobe za nevymenovanie do funkcie ministra financií," reagoval pre Topky.sk Peter Pellegrini.

Kaliňák a Brhel

František Imrecze spomína vo svojej výpovedi aj bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Ten ho mal podľa Imreczeho slov poslať za Jozefom Brhelom, aby si uňho vybavil kompenzáciu 200-tisíc eur. "Chcem uviesť, že ja osobne som nežiadal žiadnu priamu províziu za moju participáciu na ktorejkoľvek časti rámca riešení od firmy Allexis, ktoré boli vo Finančnej správe implementované," prehlásil Imrecze.

Bývalý šéf Finančnej správy vypovedal, že prvý to bol Robert Kaliňák, ktorý prišiel s myšlienkou kompenzácie jeho platu. Imrecze totiž povedal, že pred nástupom do Finančnej správy, zarábal výrazne viac. "Robert Kaliňák ma poslal za Jozefom Brhelom a povedal, že si mám skúsiť dohodnúť komepenzáciu mzdy v hodnote 200-tisíc eur ročne. Mne to pripadalo veľa, ale akceptoval som to a s týmto usmernením som išiel za Jozefom Brhelom starším," opisuje Imrecze s tým, že 200-tisíc eur dostal za roky 2013 až 2017. V poslednom roku svojho pôsobenia dostal od Brhela 100-tisíc eur, pretože nedokončil celý rok.

"Jozefa Brhela som predtým osobne nepoznal. Vnímal som ho len z medializovaných informácií a rovnako aj z informácií v IT prostredí ako podnikateľa, ktorý má blízko k politickej strane Smer-SD. Preto ma neprekvapilo, že ma Robert Kaliňák poslal za Jozefom Brhelom starším takúto kompenzáciu mzdy urobiť," dodal Imrecze. Obvinený ďalej vypovedal aj o tom, že nie vždy bola dohoda s Brhelom plnená bez problémov. Imrecze sa tak mal posťažovať Robertovi Kaliňákovi, ktorý mu mal prisľúbiť, že sa s Brhelom o tom porozpráva.

Cielené vyšetrovanie Kisku

Okrem korupcie a netransparentnom obstarávaní vo Finančnej správe, František Imrecze vypovedá aj o stretnutí s obvineným nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom, bývalým niekoľkonásobným premiérom Robertom Ficom, exprezidentom polície Tiborom Gašparom a bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Ako prvý o tom informoval portál Aktuality.sk.

Stretňutie sa malo uskutočniť na Úrade vlády a zvolať ho mal práve Kaliňák. Týkať sa malo kauzy bývalého prezidenta Andreja Kisku a jeho cieleného vyšetrovania. Na Kaliňákovu žiadosť zobral Imrecze na stretnutie aj terajšieho kajúcnika vo viacerých veľkých kauzách Ľudovíta Makóa.

Na schôdzke podľa Imreczeho výpovede riešili Kiskovu spoločnosť KTAG a financovanie jeho prezidentskej kampane. Predseda Smeru mal dať pokyn vtedajšiemu ministrovi financií Petrovi Kažimírovi, ktorý po telefonáte tiež prišiel na schôdzku, aby jeho ministerstvo vypracovalo správu o nezrovnalostiach vo financovaní Kiskovej prezidentskej kampane. O tomto stretnutí a cielenom vyšetrovaní Andreja Kisku vypovedal aj Ľudovít Makó či Bernard Slobodník.

Fico obvinenia popiera

Bývalý niekoľkonásobný premiér Robert Fico zvolal na utorok tlačovú konferenciu. Okrem pandémie koronavírusu sa na nej venoval aj obvinenia a výpovedi Františka Imreczeho. Všetko, čo vypovedal Slobodní či Makó poprel s tým, že ide o "kúpených" kajúcnikov. "Je tu aj výpoveď človeka, ktorý momentálne sedí vo výkone väzby, pána Imreczeho. Úplne si viem predstaviť, ako je tam týraný a tlačený do výpovedí. Najmä v tomto teple," povedal Fico na tlačovej konferencii.

Podľa Fica si udavači, ako nazýva spolupracujúcich obvinených, vymýšľajú a v ich výpovediach sú podľa Fica rozpory. "Nerozmiem tomu, prečo stále riešime problém pána Kisku. Pán Kiska je dnes uznaný daňový podvodník. Matovič je tiež uznaný daňový podvodník a nie je zatvorený len preto, lebo bol skutok premlčaný," dodal Fico s tým, že nikdy nezneužívali trestné právo, pretože keby tak robili, Kiska a Matovič by už dávno boli vo väzení na 15 rokov.