KORONAVÍRUS Neúcta hoaxérov nemá hraníc: Podali si Tibora z nemocničného lôžka, ako to, že sa o pár dní usmieval?!

Tibor v spomínanom videu hovorí o tom, ako ľutuje, že sa nezaočkoval ešte predtým, ako ho ochorenie pre jeho odpor k očkovaniu pripútalo na lôžko. Nepatril pritom medzi antivaxerov, no očkovanie bral na ľahkú váhu, čo ho takmer stálo život. "Ako sám hovorí vo videu, očkovanie odkladal, pretože to nebral až tak vážne. Teraz vie, že spravil chybu a jeho váhanie ho takmer stálo život. Vyzýva všetkých čo sa ešte nezaočkovali, aby tak urobili. Sám by najradšej vrátil čas… Tiborovi veľmi držíme palce," dodala vtedy nemocnica.

Dezinformátori začali pracovať na plné obrátky

Video sa na sociálnej sieti objavilo ešte začiatkom minulého týždňa, no odvtedy si z tohto príbehu dezinformačná scéna veľa nazobrala - skôr naopak. Tibora najskôr obvinili z toho, že je herec. Navyše zdieľali fotografiu, ktorá údajne má pochádzať z obdobia o pár dní neskôr, keď sa už z lôžka dostal.

Zdroj: Facebook/Hoaxy a podvody - Polícia SR

Spomínaný účet sa "živí" hoaxami

Celé je to napokon inak, pretože facebookový účet "Iza Bela" podľa polície už dlhodobo zverejňuje príspevky manipulatívneho, až nepravdivého charakteru. "Nejde o jednorazovú záležitosť, ako si ukážeme na konkrétnom príklade, ale o pravidelnú, systematickú činnosť. Toto konto svojim charakterom pripomína cielenú aktivitu organizovanej skupiny snažiacu sa o výraznú manipuláciu verejnej mienky. Vystupovanie pod akousi konkrétnou tvárou, teda osobou môže byť len zástierkou na ľudskejšie zblíženie s osloveným publikom," píše polícia.

V konkrétnom príklade tento účet spochybňuje video, ktoré zverejnila Univerzitná nemocnica Bratislava. V nedávnom zverejnenom videu vystúpil pacient nemocnice, ktorý sa pre infikovanie koronavírusom dostal do ťažkého zdravotného stavu. "O niekoľko dní neskôr vzniklo súkromné video, na ktorom rovnaká osoba bola vonku na ulici usmiata a vítala sa s kamarátmi. Spojenie týchto dvoch momentov deliacich od seba len niečo vyše týždňa je podľa konta "Iza Bela" dôkazom, že v prípade pacienta môže ísť o herca, pretože "Je samozrejme, že za 8 dní sa Tibor nemohol dostať do stavu, že je vysmiatý ako slniečko, plný energie..." ," sarkasticky cituje polícia slová Iza Bely.

Aké sú fakty?

- pacient bol v nemocnici hospitalizovaný potom, čo sa u neho ochorenie rozšírilo do takej podoby, že mal ťažkosti s dýchaním

- v nemocnici strávil týždeň

- video s jeho súhlasom bolo nakrútené a zverejnené 9. augusta, tri dni po nástupe do nemocnice

- o ďalšie štyri dni, teda po týždni od nástupu do nemocnice sa jeho stav výrazne zlepšil a bol prepustený do domácej liečby

- za výrazné zlepšenie jeho stavu môže jeho mladý vek a včasné nasadenie liečby, preto nie je nič nezvyčajné, že po ôsmich dňoch od nakrútenia videa sa už vonku na ulici usmieval

Nemocnica je z hoaxérov sklamaná

"Je nám nesmierne ľúto všetkých klamstiev a nezmyslov, ktoré okolo videa s pacientom, ktorý bol v našej nemocnici hospitalizovaný s ochorením COVID -19 začali šíriť rôzni konšpirátori a popierači pandémie. Spomínaný pacient Tibor súhlasil s natočením videa, pretože chcel hovoriť o svojej skúsenosti s týmto ochorením a tiež chcel poukázať na to, že bolo chybou neočkovať sa, a ak by bolo možné vrátiť čas nad očkovaním by už neváhal ani sekundu," reaguje polícia na vymyslené príbehy.

"Pacient bol na Klinike infektológie a geografickej medicíny, hospitalizovaný od 6.8. do 13.8.2021. Video bolo so súhlasom pacienta natočené a publikované 9.8.2021 . Prvé symptómy ochorenia COVID-19 sa u neho objavili už 28.7.2021 . Do nemocnice prichádzal s tým, že sám už nedokázal dýchať a hrozilo mu udusenie. Po nasadení kyslíkovej terapie v kombinácii s liečbou sa pacientovi stav začal zlepšovať. Na siedmy deň bol pacient prepustený v stabilizovanom stave, bez potreby kyslíka a zvládol aj ľahkú námahu. Obzvlášť u mladších pacientov (Tibor má 29 rokov), ktorí včas dostanú adekvátnu liečbu v nemocnici, sa stav môže rýchlejšie zlepšiť. To, že sa Tibor včera objavil vonku a dokonca sa usmieval, nie je nič nezvyčajné. Tibor si prešiel náročným obdobím a s pomocou našich lekárov a sestričiek toto ochorenie zvládol. Ako však sám hovorí, mohol byť aj bez tejto skúsenosti, ak by sa dal zaočkovať. Tiborovi prajeme veľa zdravia," popriala nemocnica svojmu bývalému pacientovi.