KORONAVÍRUS SNS vyzýva na zrušenie opatrení na hraniciach: PS a Spolu v nich problém nevidia

Základný princíp očkovania musí byť podľa SNS založený na dobrovoľnosti a rozhodnutí každého občana. "Očkovanie sa stáva nástrojom na vydieranie občanov. Nie je možné, aby bolo s očkovaním spájané zvýhodňovanie občanov," tvrdí strana. Občania, ktorí nie sú zaočkovaní, nemôžu byť podľa nej poškodzovaní na svojich základných prirodzených ľudských právach len preto, že "neplnia pokyny vlády".

Nové podmienky vstupu na Slovensko, naopak, hodnotí hnutie PS pozitívne. "Už dlhodobo tvrdíme, že zaočkovaní ľudia by mali mať oproti nezaočkovaným výhody. Zaočkovaný človek chráni nielen seba, ale aj svoje okolie, a mal by mať vďaka tomu zmiernené obmedzenia," uviedla predsedníčka hnutia Irena Bihariová. Myslí si však, že by už dávno mala byť spustená aplikácia eKaranténa, ktorá umožní štátu efektívne kontrolovať dodržiavanie karantény. "S termínom 9. august ako výnimkou pre pendlerov nesúhlasíme, keďže pri podmienke zaočkovania sa dvoma kolami a 14-dňovou lehotou po druhom očkovaní je nereálne, aby to mohli prípadní záujemcovia stihnúť," skonštatovala Bihariová.

Expertka strany Spolu na zdravotníctvo Andrea Letanovská plne súhlasí s opatrením, že pri návrate zo zahraničia bude vyžadovaná karanténa 14 dní, ktorá môže byť ukončená po negatívnom teste najskôr piaty deň po návrate. "Výnimka pre očkovaných môže byť silnou motiváciou na urýchlené zaočkovanie tých, čo doteraz váhali. Pričom riziko zavlečenia vírusu očkovanými je minimálne," uviedla.

Bihariová v prípade nových podmienok pri uhrádzaní testov na ochorenie COVID-19 tvrdí, že štát by mal testy, ktoré budú potrebné na vstup na hromadné podujatia a do reštaurácii, uhrádzať. Letanovská súhlasí s vyvinutím motivačného tlaku na zvýšenie záujmu o očkovanie zjednodušením vstupu na hromadné podujatia pre očkovaných aj cestou spoplatnenia antigénových testov pre neočkovaných. "Je to bezpečnostné opatrenie a chráni nás všetkých. Navyše dáva na výber spoplatnený test alebo bezplatné očkovanie," skonštatovala.

Nové podmienky vstupu na Slovensko majú platiť od 9. júla. Pravidlá budú po novom závisieť od toho, či je človek zaočkovaný alebo nie. Nezaočkované osoby sa budú musieť po prekročení hraníc povinne registrovať v systéme eHranica a absolvovať 14-dňovú karanténu, najskôr na piaty deň karantény bude možné absolvovať PCR test. Pendleri majú výnimku do 9. augusta, aby sa stihli prípadne zaočkovať.

Aj pri uhrádzaní testov, ktoré sú potrebné na vstup napríklad na hromadné podujatia, platia nové podmienky. Štát prechádza na nový systém testovania na nový koronavírus, aby motivoval k očkovaniu. Testovanie zo zdravotných dôvodov, testovanie kontaktov pozitívnych či testovanie na nový koronavírus do detských táborov zostane hradené štátom. Na všetky ostatné podujatia, kde je potrebný test, si ho bude musieť jedinec hradiť samostatne. Povinnosť sa týka len nezaočkovaných ľudí.