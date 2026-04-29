Najvyšší súd sa má v stredu zaoberať prípadom atentátu na premiéra

BRATISLAVA - Najvyšší súd (NS) SR sa má v stredu zaoberať prípadom atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z mája 2024. Obžalobe zo spáchania obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku čelí dôchodca Juraj C. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) mu vlani vymeral 21 rokov väzenia. Obžalovaný sa proti rozsudku odvolal na NS SR.
Pochybnosť o tom, že Juraj C. skutok spáchal, nebola, spornou bola otázka jeho právnej kvalifikácie. ŠTS strelca zatiaľ neprávoplatne odsúdil za teroristický útok. Hrozilo mu doživotie. Senát ŠTS vlani zdôraznil, že obžalovaný neútočil na premiéra ako na občana SR, ale vyslovene ako na predsedu vlády, s politikou ktorého nesúhlasí.
Juraj C. počas súdneho procesu na ŠTS tvrdil, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol obžalovaný zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil. Premiér utrpel viaceré zranenia.