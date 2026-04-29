Streda29. apríl 2026, meniny má Leo, Lea, zajtra Anastázia

V októbri splníme sľub o otvorení komunistických archívov, vyhlásil Magyar

Péter Magyar
Péter Magyar (Zdroj: TASR/AP/Darko Bandic)
TASR

BUDAPEŠŤ - Budúci maďarský premiér Péter Magyar v utorok vyhlásil, že jeho vláda v októbri otvorí pre verejnosť archívy z čias komunistického režimu. Ide o sľub, ktorý dal už v kampani pred parlamentnými voľbami, ktoré boli 12. apríla. Informuje o tom agentúra AFP.

Magyar, ktorý má byť do funkcie premiéra uvedený 9. mája, rokoval s riaditeľom Historického archívu maďarskej štátnej bezpečnosti Gergőm Bendegúzom Csehom o „úplnom zrušení utajenia a sprístupnení agentúrnych spisov a neslávne známych magnetofónových nahrávok“, informoval na sociálnej sieti Facebook. „22. októbra, deň pred 70. výročím maďarskej revolúcie v roku 1956, splníme jeden z najdôležitejších sľubov zmeny režimu: sprístupníme existujúci archívny materiál verejnosti,“ napísal Magyar. Zároveň dodal, že jeho vláda zriadi „vyšetrovaciu komisiu na identifikáciu príjemcov koristi z privatizácie“ v rokoch 1988 až 2000. Tá má zverejniť aj ich prípadné prepojenie na „štátnu bezpečnosť a stranícky režim“.

O pláne otvoriť historické archívy tajnej polície z čias komunizmu hovoril už minulý týždeň Magyarov nominant na vedúceho úradu vlády Bálint Ruff. Pre spravodajský server Válasz Online povedal, že to bude jeho „úlohou číslo jeden“. „Toto je práca pre historikov, ale ja budem mať zabezpečiť, aby nastupujúca vláda určila rámec pre tento proces, teda aby im poskytla možnosť výskumu bez politického tlaku,“ doplnil. Maďarsko na rozdiel od Slovenska, Poľska či Česka nikdy oficiálne nezverejnilo mená spolupracovníkov tajnej polície z čias komunizmu, aj keď za uplynulé roky sa viaceré dostali do médií.

Toto sa v Inkognite za 15 rokov nestalo: Hosť si vybral... takmer sa prepadol od hanby!
Predstavenie nového muzikálu
Asistent trénera Slovana Tomáš Surový po domácej prehre s Nitrou: Nezvládli sme to, Nitra využila tých pár šancí čo mala
Vláda sa na výjazdovom rokovaní zameria na situáciu v severných regiónoch
PREHĽAD otváracích hodín počas májových sviatkov: Pozor, TIETO obchodné reťazce ich UPRAVILI!
Peter Molda podáva trestné oznámenie: Podozrenie z tunelovania štátneho podniku a pochybných poistných zmlúv
V Bystrej otvorili unikátnu expozíciu: Tradičná drevenica priblíži kroje a príbehy Horehronia
Vo Francúzsku zadržali podozrivého v 20 rokov starom nevyriešenom prípade vraždy
Kráľ Karol III. prehovoril v Kongrese: Tvrdý odkaz spojencom NATO aj jasná podpora Ukrajine!
ONLINE Silné slová v Bielom dome: Trump na štátnej večeri s Karolom III. povedal, že USA vojensky porazili Irán
Desivá nehoda známej Slovenky: Dopad na hlavu, vážne zranenia... Okamžite ju previezli do nemocnice!
Známy slovenský tanečník má dôvod na radosť: S partnerom si adoptovali rozkošného chlapčeka!
Nesmelá princezná z českej rozprávky: Je to Slovenka, ale... Teraz je slávna za hranicami!
Predstavenie nového muzikálu: Nežnosti Plevčíka s frajerkou a... Slovenský herec ukázal dcérku!
Modré hodiny začali tikať: Máme len pár minút na záchranu sveta, kým lietadlo SÚDNEHO DŇA nevzlietne!
Koniec mýtov a trápenia: Expert odhalil PRESNÉ ČÍSLO, ktoré ženy považujú za IDEÁLNE!
KVÍZ: 10 otázok, ktoré odhalia, či poznáte skryté karcinogény vo vašom živote
NAJKRATŠIE manželstvo v dejinách Texasu? Rozvod hneď na druhý deň ráno: Neuveríte, čo ho k tomu viedlo!
VIDEO Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
QR platby sa stávajú definitívne realitou: Ako po 1. máji zaplatíte? Pozrite si komplexný návod, ako na to! (poradňa)
Po falošných PN-kách prichádzajú na rad dôchodky: Štát avizuje kontroly, zamerať sa chce na podvodníkov!
Koľko stojíte firmu, keď vám príde 1650 eur? Odpoveď ukazuje tvrdú realitu slovenských miezd!
Slovenský paradox? Po návrate "lacnej" ruskej ropy tankujeme opäť najdrahšie v regióne, upozorňuje Hnutie Slovensko!

Žiadne taktizovanie: Strhujúci šláger PSG s Bayernom priniesol historickú gólovú prestrelku
FOTO Zábermi v plavkách dostala fanúšikov do varu: Bývalá tenisová hviezda ukázala telo bohyne
Po konci v Košiciach si našiel ďalšie pôsobisko: Slovenský a fínsky majster mieri na novú adresu
Petardy, hádzanie fliaš a obkľúčenie autobusu: Slovenská hviezda naplno pocítila horúcu krv Balkánu
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Vzdelávanie bez výčitiek: Ako rásť v obore, keď máte na všetko len 10 minút denne
Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Digitálna únava očí: 5 tipov, ako si uľaviť od „kancelárskeho syndrómu“
Kariéra, rodina a vy: Nájdite svoj balans na konferencii Deň matiek
Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Ukrajinci našli nový spôsob, ako loviť ruské Shahedy. Starý An-28 dostal k guľometu aj vlastné interceptor drony
Vystavenie pesticídom vedci spojili so 150 % vyšším rizikom rakoviny. Nová štúdia ukazuje, čo môžu robiť s bunkami
NASA bojuje o život sondy Voyager 1. Legendárnemu stroju, ktorý je vzdialený 25 miliárd kilometrov, dochádza energia
Rusko nasadilo na Ukrajine novú strelu S-71K Kovyor. Nie je najmodernejšia, no nebezpečná môže byť práve svojou jednoduchosťou
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Pozrite, aký perfektný domov je z neho dnes!
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor

Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
