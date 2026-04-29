MIMORIADNY ONLINE Putin obvinil Ukrajinu z útokov na civilné ciele: Kyjev tým podľa neho nič nezmení

KYJEV - Ukrajina zintenzívňuje útoky na civilné ciele v Rusku, vyhlásil včera ruský prezident Vladimir Putin. Stalo sa tak po tom, čo ukrajinské drony už tretíkrát od 16. apríla spôsobili rozsiahly požiar v rafinérii v ruskom prístavnom meste Tuapse pri Čiernom mori. Regionálne úrady vyhlásili mimoriadnu situáciu. Ukrajina sa piaty rok bráni ruskej agresii vo vojne, ktorú vo februári 2022 rozpútal Putin na svoj rozkaz. Ruské rafinérie a ďalšie zariadenia považujú ukrajinskí vojaci za legitímne ciele, pretože Moskva z vývozu ropy a plynu financuje svoju vojnu.
Kyjev dúfa, že terorom proti Rusku niečo zmení, ale nič nezmení, vyhlásil Putin podľa štátnej agentúry TASS na porade venovanej zaisteniu bezpečnosti septembrových volieb. „Kyjevský režim a jeho protektori prešli k otvorene teroristickým metódam. Príčiny sú zjavné a všetkým pochopiteľné: nepriateľ nie je schopný zastaviť postup našich vojsk,“ tvrdil Putin. „Čoraz častejšie útočia drony na civilnú infraštruktúru. Posledným príkladom sú údery na energetické objekty v Tuapse, ktoré môžu potenciálne spôsobiť vážne ekologické následky,“ zdôraznil ruský líder.
Rusko v súčasnosti okupuje približne 19 percent ukrajinského územia, a to vrátane Krymu, ktorého sa zmocnilo ešte na jar 2014, podobne ako časti Donbasu na východe Ukrajiny. V posledných mesiacoch Moskva opakovane oznamovala dobytie miest na východe Ukrajiny, ktoré však podľa Kyjeva naďalej úplne alebo čiastočne zostávajú v rukách ukrajinských obrancov. „V skutočnosti je naša pozícia na bojisku najsilnejšia alebo najpevnejšia za posledný rok. Naozaj najsilnejšia,“ povedal novinárom minulý týždeň ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. „Ruskú početnú prevahu sme minimalizovali vďaka dronom,“ uviedol s tým, že ruská prevaha v počte vojakov už nie je na fronte rozhodujúcim faktorom.
O zlepšení situácie na bojisku hovoril aj hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj, podľa ktorého Ukrajina v marci oslobodila približne 50 kilometrov svojho územia. Agentúra AFP začiatkom apríla s odvolaním sa na údaje amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) napísala, že ruské vojsko od konca roka 2025 spomaľuje postup a v marci prvýkrát za 2,5 roka nezaznamenalo takmer žiadne územné zisky. Ruská armáda sa podľa AFP v marci zmocnila 23 štvorcových kilometrov a na niektorých miestach kontrolu nad územím stratila. Marcový postup Rusov označila za najmenší od septembra 2023. Vo februári Rusko obsadilo 123 štvorcových kilometrov a v januári 319 štvorcových kilometrov ukrajinského územia.