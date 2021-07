MOM-kám aj antigénom odzvonilo: Testy však potrebovať budeme, možno aj do podnikov! Nebudú zadarmo

BRATISLAVA - Okrem nových pravidiel schválila vláda aj ďalší návrh zákona o ochrane verejného zdravia. Má síce len jeden odsek, no pre ľudí by sa tým menilo veľa. Byť zaočkovaný, alebo otestovaný totiž nemusí byť povinné len pri prechode hranicami. Očkovanie by sa v prípade zhoršenia situácie malo stať priepustkou aj do barov, podnikov či na hromadné podujatia. Platiť by mali aj výnimky.

Keďže koncom júna skončila zmluvy s mobilnými odberovými miestami (MOM), testovanie už nebude také prístupné a vo väčšine prípadov nebude ani zadarmo. Aký test potrebujeme? Kto si ich bude platiť a kto nie? Kedy sa zavedie rozdelenie na zaočkovaných a nezaočkovaných na Slovensku? Otázok je mnoho.

Veľký PREHĽAD: Vláda schválila prísne PRAVIDLÁ, cestovanie nie je bezpečné! Zaočkovaní majú výhody, sú aj výnimky

Dostanú sa do podniku len zaočkovaní?

Medzi schválenými návrhmi na včerajšej vláde bol aj návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Obsahoval len jeden odsek. "Dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19," uvádza sa v materiáli. Budeme teda potrebovať do reštaurácii test? Áno, no nie teraz.

Rozdiely medzi zaočkovanými a nezaočkovanými na Slovensku zatiaľ nebudú

Na Slovensku zatiaľ nebudú platiť rozdiely medzi zaočkovanými a nezaočkovanými. Platiť by to malo až pri zhoršenej situácii alebo po príchode tretej vlny. "Pripravili sme si právny základ na to, aby sme to mohli neskôr podľa potreby zaviesť," uviedol Lengvarský. Návrh zákona je podľa Lengvarského v poriadku, vyplynulo to z debaty s ministerkou spravodlivosti. V hre je nielen ochrana jednotlivca, ale najmä ochrana verejného zdravia.

Nie všetci musia za test platiť

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský včera okrem iného predstavil aj novú testovaciu stratégiu. Mobilné odberové miesta končia a pomaly sa tak končia aj antigénové testy. Vo väčšine prípadov, kde sa žiada test, je povinný PCR test. Testovanie zo zdravotných dôvodov, testovanie kontaktov pozitívnych či testovanie na nový koronavírus do detských táborov zostane hradené štátom. Štát hradí testovanie aj zaočkovaným ľuďom. Na všetky ostatné podujatia, kde je potrebný test a osoba zaočkovaná nie je, si ho bude musieť jedinec hradiť samostatne. Povinnosť sa týka len nezaočkovaných ľudí. Aj pendleri v prechodnom období musia mať PCR test nie starší ako sedem dní.

Ak sa situáciu zhorší, do podniku sa dostanú zaočkovaní alebo ľudia s testom

Martin Pavelka, epidemiológ z Inštitútu zdravotných analýz na ministerstve zdravotníctva, upozornil na to, že v prípade, ak sa v krajine rozšíri delta variant nového koronavírusu, rezort zrejme rozšíri COVID automat a zoznam aktivít, pri ktorých sa budú nezaočkovaní musieť preukazovať negatívnym PCR testom. "Momentálne sú v diskusiách reštaurácie, puby, hromadné podujatia, plavárne, fitness centrá, ubytovanie v hoteloch, športové tréningy, obrady, múzeá a galérie. Ak som zaočkovaný nemusím sa testovať," vysvetlil Pavelka.

Počíta sa aj s výnimkami

Vo vyhláške sa počíta s tými, ktorí sa z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu očkovať. Bude sa na to prihliadať. Zatiaľ však nie je isté ako. Čo sa týka tehotných žien, na tie sa bude takisto výnimka vzťahovať. "Pokiaľ ja viem, máme tú štúdiu na 77-tisíc žien z USA a žiadna tehotná nemala problém po očkovaní. Ak by to bolo na mne, ja by som odporúčal tehotným dámam sa zaočkovať. Dajú tak darček aj svojím potomkom, pretože sa dá predpokladať, že na nich prenesú časť svojej imunity," uviedol včera štátny tajomní rezortu diplomacie Martin Klus s tým, že berú do úvahy, ak to nechcú spraviť.

Testovanie zostáva podľa Tomáša Kúdelu z MZ ako jedna z priorít pri odhaľovaní ohnísk pandémie. "Antigénové testovanie pre takej incidencii, akú máme, nemajú taký benefit, aký potrebujeme. Skôr potrebujeme podporiť PCR testy. Preto antigénové mobilné odberové miesta k 30. júnu končia a všetko smerujeme k PCR testovaniu," zhrnul Kúdela.

Pozrite si CELÚ tlačovú konferenciu