Narýchlo pred prázdninami: Odvolávanie Matoviča! Je zodpovedný za chaos v krajine, tvrdí opozícia

BRATISLAVA - Už to bude takmer rok, čo opoziční poslanci v parlamente odvolávali vtedy ešte premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) z funkcie. Ešte neubehlo poriadne ani 12 mesiacov a máme to tu opäť len s tým rozdielom, že Matovič už nie je predsedom vlády ale "len" ministrom financií. Podpisy za jeho odvolanie zozbieral opozičný Hlas-SD a dokonca získal podporu aj dvoch bývalých odídencov z koalície!

Poslancov Národnej rady (NR) SR zrejme ešte v utorok podvečer čaká mimoriadna schôdza k zmluve Slovenskej pošty, ktorú inicioval Smer-SD. Hovorí sa aj o nočnom odvolávaní ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktoré zas inicioval opozičný Hlas-SD. Potvrdili to viaceré zdroje.

Viacero bodov rokovania

Podľa informácií NR SR by sa mala riadna 32. schôdza v utorok po hlasovaní o 17.00 h prerušiť. Nasledovať by malo mimoriadne rokovanie k Slovenskej pošte, čo by mala byť 33. schôdza. Očakáva sa však, že koalícia program schôdze neschváli. Viacerí členovia parlamentu hovoria aj o následnom odvolávaní ministra Matoviča, to prebehne na 34. schôdzi. Rokovať by sa malo o tomto návrhu aj po 19.00 h. Hlasovanie o vyslovení dôvery členovi vlády by malo byť potom v stredu (30. 6.).

Podpisy odovzdali včera

Opoziční nezaradení poslanci Hlasu-SD včera podali do podateľne návrh na odvolanie Matoviča z postu ministra financií. Oznámil to na brífingu sám predseda strany Peter Pellegrini. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze podľa neho podpísalo už 39 opozičných parlamentných poslancov.

Za chaos je zodpovedný Matovič

"Igor Matovič politicky zodpovedá za chaotický stav a za rozklad štátu, ktorých sme v dnešných dňoch svedkom. Kritické pandemické obdobie odhalilo v plnej nahote zlyhania dvoch vlád Igora Matoviča, ale aj zlyhanie celej parlamentnej väčšiny, ktorá má exekutívu kontrolovať, korigovať jej činnosť, a nie jej bezhlavo slúžiť," priblížil Pellegrini.

Zdroj: Topky/Maarty

Matovič ako predseda najsilnejšej koaličnej strany podľa Pellegriniho riadi túto vládu, bez jeho zvolenia sa v tomto štáte neudeje nič. "Je preto logické, že ešte pred tým, ako sa 'pustíme' do (odvolávania) vlády ako celku, sme sa rozhodli podať návrh na vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi aj spolu s inými opozičnými poslancami. Ako dopadne hlasovanie, to už je na pleciach vládnej koalície. Uvidíme, akú podporu či nepodporu Matovič dostane. My sme si vedomí našich počtov. Tohto človeka však nemôžeme nechať bez povšimnutia," povedal.

Nemôže len tak myslieť na teplé miestečko ministra

Matovič, ktorý podľa Pellegriniho napáchal toľko zla v tejto krajine, si nemôže myslieť, že odchodom na "teplé miestečko ministra financií a vicepremiéra si bez povšimnutia bude tichučko sedieť". "Musíme mu nastavovať zrkadlo, pretože Igor Matovič je momentálne najväčšie zlo slovenskej politiky," podčiarkol Pellegrini.

"Tých prehreškov sa ukázalo najviac práve teraz, keď Igor Matovič sedí na stoličke vicepremiéra a ministra financií. Logicky mu však pripomíname celé jeho jedenapolročné obdobie, ktoré má za sebou," dodal Pellegrini.

Smer má svoje plány na schôdzu

Poslanci Smeru-SD, ktorí pridali 26 podpisov pod návrh na rokovanie o vyjadrení nedôvery ministrovi financií, avizujú, že na mimoriadnej schôdzi prinesú dôkazy o konaní kajúcnika Ľudovíta Makóa, ktoré majú potvrdzovať štátnu korupciu udavačov vo vyšetrovaných kauzách. Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica „je čím ďalej, tým viac dôkazov, že Igor Matovič stojí na vrchole pyramídy zneužívania trestného práva v boji proti opozícii".

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Nie sú v tom sami, pridajú sa aj bývalí koaličníci

Nezaradený poslanec Miroslav Kollár zo strany Spolu podporí návrh parlamentnej opozície na odvolanie Matoviča. Informoval o tom hovorca strany Spolu Matej Bučko. Podľa Kollára treba Matoviča odvolať z funkcie ministra skôr, ako napácha škody na rozpočte či nastavení daní a odvodov. "Videli sme, aký chaos dokázal Igor Matovič vyrobiť, keď neúspešne viedol boj proti pandémii. Je našou povinnosťou urobiť všetko, čo sa dá, aby podobné škody nemohol Igor Matovič napáchať aj v našich verejných financiách," povedal Kollár a upozornil na to, že pôsobenie Matoviča vo vláde pomáha vrátiť mocenské pomery do obdobia pred parlamentnými voľbami.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Za vyjadrenie nedôvery Matovičovi bude hlasovať aj ďalší bývalý člen strany Za ľudí Tomáš Valášek. "Pred mesiacmi som ho vyzval na vyvodenie zodpovednosti za zlé manažovanie pandémie odchodom a platí to aj dnes. Presun z prvej priečky hierarchie vlády (premiéra) na druhú (ministra financií) nepovažujem za vyvodenie zodpovednosti," argumentuje Valášek, ktorý tvrdí, že Matovič svojimi neustálymi útokmi na kolegov vo vláde potvrdzuje nepochopenie úlohy lídra koalície a politickej autority.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Valášek zároveň vyjadruje počudovanie nad tým, že koaliční partneri doteraz nepochopili, aké riziko pre ďalšie fungovanie koalície znamená Matovičovo zotrvávanie vo vláde.