Peter Pellegrini: Situácia na hraniciach je pokračovanie vojny vlády s občanmi

Pellegrini skonštatoval, že betónové zátarasy a uzavreté hraničné priechody patria do obdobia studenej vojny a nie do zvládania pandémie v 21. storočí medzi dvoma spriatelenými demokratickými krajinami. Podčiarkol, že každý občan má právo na slobodný pohyb a rozhodnutie pracovať v zahraničí či žiť v pohraničných oblastiach. "Každý jeden deň chodia na Slovensko do práce, tvoria tu hodnoty, platia dane, väčšinu času tu žijú" poznamenal s tým, že aj pendleri sú rovnakí občania ako tí, ktorí za prácou nedochádzajú cez hranice a nemali by sa len preto radiť do špeciálnej skupinky, ku ktorej sa bude negatívne pristupovať.

Expremiér hovorí o neschopnosti vlády, ktorá rezignovala na všetky nástroje boja s pandémiou a jediné riešenie vidí v očkovaní. Opätovne kritizoval režim, ktorý znevýhodňuje nezaočkovaných. Pýta sa, ako si môže matka, ktorá živí svoje deti a potrebuje prechádzať do práce cez hranice dovoliť ešte platiť pravidelne PCR testy v prípade, ak sa nechce očkovať. Logiku nevidí ani v tom, že zaočkovaní, hoci aj chorí, môžu prekračovať hranice bez obmedzení. Nezaočkovaní podľa jeho slov nemôžu byť považovaní za občanov druhej kategórie a nemôžu im byť obmedzované práva.