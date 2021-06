Kollár podpísal so šéfom rakúskeho parlamentu Sobotkom deklaráciu

BRATISLAVA - Žiaci základných škôl a stredoškoláci sa budú môcť zapojiť do tzv. demokratických workshopov. Slovensko pri ich organizovaní využije skúsenosti rakúskeho parlamentu. Deklaráciu o realizácii parlamentných "workshopov" o demokracii podpísal v piatok v priestoroch Bratislavského hradu predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) so šéfom rakúskeho parlamentu Wolfgangom Sobotkom. Kollár verí, že sa vďaka workshopom podarí podporovať u mladých ľudí demokratické postoje.

Rakúsko podľa Kollára organizuje tieto workshopy od roku 2007. Podotkol, že doteraz sa na nich zúčastnilo vyše 110.000 mladých ľudí. Kollár informoval, že pri poslednom stretnutí mu Sobotka ponúkol odovzdanie skúseností s organizáciou workshopov, ktoré pozitívne vplývajú na mladých ľudí. "Veľakrát sa dokážu na sociálnych sieťach zradikalizovať, veľakrát sú jednoducho ovplyvniteľní rôznymi skupinami alebo záujmami, ktoré nie sú práve veľmi demokratické, ale skôr podporujú nenávisť, antisemitizmus či protidemokratické postoje," vyhlásil predseda slovenského parlamentu na tlačovej konferencii.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Formou workshopov chcú podľa Kollára priblížiť mladým ľuďom fungovanie parlamentnej demokracie, ako aj naučiť ich vyjadriť svoj názor a vedieť sa ozvať. "Bolo by dobré, keby sme mladých ľudí aj učili, ako rozlišovať medzi fake news a reálnou pravdou a naozajstnými, skutočnými informáciami," doplnil Kollár. Šéf NR SR verí, že táto iniciatíva sa rozšíri aj do ďalších štátov, napríklad do balkánskych krajín alebo smerom k ďalším možným budúcim členským krajinám EÚ.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar