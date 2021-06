Vláda schválila jednorazový príspevok na dieťa: Už je známy termín, kedy štát pošle peniaze!

Kabinet tento návrh v stredu schválil s technickou pripomienkou. "Cieľom návrhu nariadenia je zabezpečiť finančnú pomoc rodinám zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré negatívne postihli aj rodičov nezaopatrených detí," píše sa v materiáli. Keďže prerušením prezenčného štúdia na školách došlo k výpadku alebo zníženiu príjmov domácností a zároveň k zvýšeniu ich výdavkov napríklad na nákup výpočtovej techniky, vznikla podľa rezortu potreba pomôcť domácnostiam najpostihnutejším chudobou. Tými sú podľa tvorcov materiálu objektívne tie domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

"Účelom návrhu nariadenia je čiastočne vykryť finančnú ujmu, ktorú počas pandémie utrpeli, a zabezpečiť tak lepšie podmienky pre nezaopatrené deti v týchto domácnostiach," dodal rezort. Pomoc sa zatiaľ poskytne len domácnostiam, ktoré poberali pomoc v hmotnej núdzi najskôr v marci 2020 a najneskôr v apríli 2021. Argumentuje tým, že ide o domácnosti najpostihnutejšie ekonomickými dôsledkami pandémie nového koronavírusu.

Vyplatenie tejto pomoci deťom z rodín v hmotnej núdzi ukrojí z rozpočtu verejnej správy okolo 4,5 milióna eur. "Uvedený vplyv nie je zabezpečený v rozpočtovej kapitole MPSVR SR a bude potrebné zvýšiť rozpočtovú kapitolu MPSVR SR," dodal rezort v analýze vplyvu na rozpočet. Opatrenie sa podľa výpočtov rezortu dotkne 13.583 nezaopatrených detí vo vyše 7000 rodinách.

Prvé príspevky na deti odídu rodinám v auguste

Dotknuté rodiny by peniaze mali dostať v riadnych výplatných termínoch - tí, ktorí pomoc v hmotnej núdzi poberajú na účet, peniaze dostanú od 11. do 13. augusta a tí, ktorí dostávajú peniaze poštou, dostanú príspevok medzi 18. a 27. augustom.

Pomoc je schválená pre deti z rodín, ktoré spadli počas pandémie do hmotnej núdze. "Ide približne o 13.500 detí, ktoré od marca 2020 do konca apríla 2021 spadli do hmotnej núdze a tento jednorazový finančný príspevok bude vo výške 333 eur," vyčíslil Krajniak.

Minister dodal, že v druhej fáze dostanú jednorazový príspevok aj ďalšie rodiny s deťmi, príspevok sa však zníži na 200 eur. Celkovo pôjde o pomoc 730.000 deťom, pri tejto kategórii chce rezort vyriešiť vyplácanie tak, aby peniaze odišli na účet. Koncom augusta o tom Krajniak povie viac, vtedy sa totiž zrejme bude schvaľovať materiál k druhej várke poskytovania príspevku. Krajniak vysvetlil, že každý, kto má nárok na príspevok 333 eur vyplácaný v auguste, bude o tom upovedomený.