AKTUÁLNE Po dlhom čase opäť zasadá Ústredný krízový štáb: Situácia je vážna, v hre je karanténa a nové hrozby

Napriek tomu, že vo Veľkej Británii je prvou dávkou zaočkovaných vyše 70 percent ľudí, denné počty nakazených stúpajú. Dôvodom sú nové mutácie - varianty delta a zrejme aj lambda (ide o indický a kolumbijský variant). Ústredný krízový štáb by mal dnes prijať účinné opatrenia, aby sa zamedzilo dovlečeniu týchto mutácií na Slovensko a ich nekontrolovateľnému šíreniu.

Monitoring na slovenských hraniciach by sa mohol v súvislosti s novým indickým variantom nového koronavírusu sprísniť, uviedol minister práce Milan Krajniak. Predpokladá, že prísnejší režim na hraniciach bude na krízovom štábe jedným z návrhov, ktorý budú zvažovať.

"Som za to, že by sme mali sprísniť monitoring na hraniciach alebo upraviť opatrenia tak, aby sme vedeli, ak sa indický variant vírusu preniesol na Slovensko, a prijali opatrenia," skonštatoval Krajniak. Poukázal na to, že indický variant sa viac šíri v Portugalsku a pred dvoma dňami sa pár kilometrov od Slovenska konal futbalový zápas, kde bolo niekoľko tisíc portugalských fanúšikov. "Možno by bolo dobré urobiť skríningové opatrenia, aby sme zistili, ako je indický variant prítomný na Slovensku," podotkol. Minister predpokladá, že rezort zdravotníctva bude mať nejaké návrhy.

Veľká Británia má problém

Portugalsko patrilo ešte pred pár dňami k najlepším krajinám, momentálne je na cestovnom semafore čierne. Súvisí to s problematckou situáciou vo Veľkej Británii, kde sa šíria nové mutácie. "Došlo k závleku z Veľkej Británie a tým pádom je na čiernom zozname," uviedol Krčméry. V Británii spôsobili nové mutácie to, že denné prírastky sú opäť na hranici 10-tisíc denne. Až 80 percent prípadov je nakazených práve novými mutáciami. Profesor Krčméry pred zasadnutám krízového štábu uviedol, že sa v Anglicku vyskytujú aj ďalšie mutácie.

Hráme o čas

Aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus uviedol, že nejaké kroky už majú pripravené. "V neposlednom rade môžeme pravidelnejšie kontrolovať na našich hraniciach, čo je otázka aj na kolegov z rezortu vnútra," povedal Klus. Nedá sa podľa neho vylúčiť, že aj po príchode zo zelených krajín môžu ľudia ísť do karantény, situácia sa totiž stále mení. Musíme robiť všetko preto, aby pri návrate zo zahraničia občania neobchádzali pravidlá.

"Napriek tomu, že sme si mysleli, že zelené krajiny budú počas leta bezpečné, nemusí to tak byť. Ospravedlňujem sa tým občanom, ktorí si mysleli, že zelená krajina bude zelenou navždy, môže sa to zmeniť zo dňa na deň. Vystríhame všetkých, ktorí dnes cestujú mimo SR, že sa môžu vrátiť do úplne iných podmienok, z akých odchádzali," upozornil Klus. "Delta variant je seriózny problém po celej Európe," povedal.

Problémom bol aj futbalový zápas medzi Portugalskom a Maďarskom, keďže sa variant môže zaniesť aj k nám. "Musíme robiť všetko preto, aby sme si ho nezaniesli na Slovensku. Hráme o čas. Hráme o to, aby sme sa zaočkovali čo najviac, kým sa tu delta variant presadí," povedal s tým, že prvá dávka voči nemu nefunguje tak, ako voči ostatným. "Skôr či neskôr to sem príde," uviedol Klus. "Tých chabých 35 percent (zaočkovanosti, pozn. red.), čo dnes máme, musí stúpnuť aspoň na 50," uviedol.

Dovolenka problém nie je, problém je, či sa vrátite späť

"Nie je problém vycestovať na dovolenku, ale vrátiť sa naspäť," povedal profesor s tým, že problematické je to, či sa človek, ktorý vycestuje, bude môcť vrátiť naspäť. Pravidlá a obmedzenia na hraniciach sa totiž neustále menia aj kvôli šéreniu nových mutácií. "Preto hovorím, aby sme dovolenkovali doma," uviedol.

"Musíme sa dohodnúť na určitých opatreniach, ktoré fungovali v prvej vlne. Je to bolestná udalosť," okomentoval Krčméry. Možno, že sa podľa neho bude musieť u niektorých siahnuť po štátnej karanténe. "Občania si budú možno môcť vybrať buď štátnu karanténu, alebo hotel. Potrebujeme tento závlek zastaviť za každú cenu, a to aj z toho dôvodu, že očkovacie látky nie sú veľmi citlivé na tieto subtypy," uviedol Krčméry s tým, že sa musíme vyvarovať chyby, ktorú urobilo Taliansko minulý rok.