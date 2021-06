KORONAVÍRUS Cestovateľský semafor sa opäť mení: MAPU aktualizovali aj Česi! Slovensko je stále rizikové

BRATISLAVA - Slováci už môžu do Chorvátska vstupovať aj bez potvrdenia o teste alebo potvrdenia o očkovaní či o prekonaní ochorenia COVID-19. Po novom stačí iba občiansky preukaz alebo pas. Chorvátsko zaradilo Slovensko medzi zelené krajiny.

Od pondelka sa mení cestovateľský semafor. Jendou z noviniek je to, že do obľúbenej dovolenkovej destinácie Slovákov, nie je potrebný test ani potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 či potvrdenie o očkovaní. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus však upozorňuje, aby boli ľudia opatrní.

"Hlavným odkazom všetkých diskusií o cestovaní, ktoré sme tento týždeň na rôznych fórach viedli, znie: Občania by mali v prípade vycestovania za hranice počítať s tým, že pandemická situácia sa môže počas ich pobytu, bohužiaľ, veľmi dynamicky zmeniť. Odchod na 10-dňovú dovolenku do zelenej krajiny teda nezaručuje, že sa zo zelenej aj vrátime. Príkladom je Portugalsko. Od pondelka, 21. júna, sa na našom cestovateľskom semafore prefarbí na čiernu, teda najrizikovejšiu krajinu. Ospravedlňujem sa tým občanom, ktorí po predstavení cestovateľského semaforu nadobudli dojem, že zelená krajina zostane zelenou stále. Cestovná mapa sa prehodnocuje každý týždeň, s tým že platnosť je následne od pondelka. Keďže Portugalsko je relatívne otvorená krajina, môže sa stať, že sa k nemu ako rizikovej čoskoro pridajú aj ďalšie krajiny," napísal Klus na sociálnej sieti.

Štátny tajomník predpokladá uvoľnenie podmienok pre Slovákov aj zo strany ďalších krajín. "Keďže sa Slovensko po dlhých mesiacoch konečne objavilo na mape Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) ako zelené, predpokladám, že sa staneme „zelení“ aj na českom cestovateľskom semafore," dodal Klus. To by pre občanov Slovenska znamenalo cestovanie do Česka bez akýchkoľvek obmedzení.

Zelené krajiny

Andorra, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan, Taliansko.

Červené krajiny

Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Čierna Hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Ruská federácia, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina

Čierne krajiny

Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname.

Cestovateľský semafor aktualizuje aj Česká republika

Zoznam krajín na cestovateľskej mape aktualizovali aj naši Českí susedia. Do zelenej farby sa dostalo napríklad Albánsko, Fínsko či USA. Horšou správou je, že Slovensko ostáva stále v oranžovej farbe. Znamená to, že pred vycestovaním do Českej republiky musia Slováci vyplniť príjazdový formulár a potrebný je PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test, ktorý nebude starší ako 12 hodín.

Česká republika je, naopak, pre Slovákov zelená. Po príchode z nej musíte ísť síce do karantény, avšak tá končí obdržaním negatívneho výsledku PCR alebo antigénového testu.