FOTO V okrese Vranov nad Topľou prišiel o život 34-ročný motocyklista: Narazil do protiidúceho auta

„Motocykel Honda viedol v smere od obce Dlhé Klčovo, kde na križovatke s cestou I/18, odbočil vľavo na Vranov nad Topľou a približne po 50 metroch narazil do protiidúceho osobného vozidla Audi a následne do stromu,“ uvádza polícia s tým, že muž utrpel zranenie nezlučiteľné so životom.

Zdroj: FB Polícia - Prešovský kraj

Okolnosti vzniku tejto tragickej nehody preverujú.