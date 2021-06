Dáta hovoria jasne: OČKOVANIE je účinnejšie, než sa predpokladalo! Slovenský vedec vyzýva ľudí

Aj slovenský vedec Pavol Čekan takisto poukazuje na to, že očkovanie je účinnejšie, než sa predpokladalo. "Od 1. januára do 30. apríla 2021 bolo v USA reportovaných 225 tisíc úmrtí na COVID-19, z toho len 160 prípadov ľudí, ktorí boli už zaočkovaní (14 dní po druhej dávke vakcíny)," napísal na sociálnej sieti Facebook.

Vakcíny máme, ale záujem klesá

Podľa štúdie amerického Center for Disease Control išlo najmä o starších ľudí vo veku nad 80 rokov, ktorých imunita aj vzhľadom na vek zrejme nezvládla boj s vírusom aj napriek vakcíne. "O to smutnejší som, keď čítam správy o 35 % miere zaočkovania a zároveň vyprázdňovaní sa čakární na očkovanie po celom Slovensku. A to v čase, kedy máme dostatok vakcín na skladoch, a ďalšie na ceste," skonštatoval vedec.

Zdroj: FB/Pavol Čekan

Ak by sme podľa neho na Slovensku zaočkovali všetkých nad 16 rokov, tak podľa dát by sme mohli mať počet hospitalizácií a úmrtí minimálne 1000-krát nižšie. "Prenesené na smutné štatistiky druhej vlny, počet úmrtí by bol okolo 10, a nie cez 12-tisíc, celkovo infikovaných by bolo menej než 1000 a nie takmer milión ako sme zažili," uviedl Čekan s tým, že aj počet hospitalizovaných by bol menej než 100 ľudí, čo by naše nemocnice hravo zvládli aj bez toho, že by museli odkladať diagnostiku a liečbu ďalších závažných ochorení.

Dnes máme reálnu možnosť chrániť sa

"Viete si to predstaviť? Ja áno. Zvládli by sme to? Určite. Dnes, na rozdiel od jesene minulého roka, máme totiž reálnu možnosť ako chrániť svoje zdravie, a zároveň aj zdravie ľudí v našom okolí. Z výhľadom 3. vlny a agresívnych mutácií je na čase prestať pochybovať a začať veriť dátam z celého sveta," napísal vedec.

Očkovanie je podľ neho účinnejšie, než sa predpokladalo. "Máme to vo vlastných rukách. Stačí sa len prekonať a spraviť to pre seba, pre našu spoločnosť, pre Slovensko. Ak sa dáme všetci zaočkovať, ktorí môžeme, 3. vlnu hravo zvládneme s minimálnymi stratami na životoch, s nízkymi číslami hospitalizovaných, s otvorenými školami, divadlami, športovými strediskami, obchodnými centrami, reštauráciami, galériami, atď," dodal.