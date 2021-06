Čelíme nebezpečnej mutácii KORONAVÍRUSU: Slovensko hrá o čas! Tri tvrdé zistenia, musíme sa očkovať

Práve prísnejšie kontroly na hraniciach či monitoring tých, ktorí príšli z rizikových krajín sú potrebné na to, aby sme predišli zavlečeniu tzv. delta variantu k nám. Síce sa tomu nevyhneme, ale získame čas. A ten je potrebný najmä na to, aby sme zvýšili zaočkovanosť, ktorá je na Slovensku zatiaľ stále nízka.

VIDEO Situácia je vážna, krízový štáb by mal opatrenia prijať v pondelok

Tri tvrdé zistenia

O troch tvrdých zisteniach z rokovaní hovorí aj štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus. Tzv. delta variant je vážnou hrozbou, Slovensko hrá o čas, keďže jediným riešením je rýchle očkovanie a zelené krajiny nemusia byť zelené stále. Príkladom je aj Portugalsko, kam delta variant (indický) zaniesli z Veľkej Británie a na mape je momentálne čierne.

Zdroj: FB/ÚVZ SR

Cestovanie je rizikové aj v rámci zelených krajín

Na dovolenkové obdobie upozrnil aj profesor Vladimír Krčméry. Vyzval ľudí, aby dovolenkovali doma na Slovensku. "Nie je problém vycestovať na dovolenku, ale vrátiť sa naspäť," uviedol včera na krízovom štábe. Situácia sa totiž rýchlo mení a môže sa stať, že sa podmienky zmenia a občania sa z niektorých krajín nebudú môcť vrátiť tak ľahko.

Občanom, ktorí nadobudli dojem, že zelená krajina bude stále zelená, sa ospravedlnil aj Klus. "Priznám sa, aj ja som si myslel, že sa to obzvlášť v rámci EÚ nemôže zmeniť zo dňa na deň, no realita je vďaka tzv. delta variantu (pôvodne tzv. indická mutácia) iná a každý, kto cestuje mimo Slovenska, bohužiaľ musí počítať s tým, že sa môže vrátiť do úplne iných podmienok, z akých odchádzal," uviedol štátny tajomník a ako príklad použil práve Portugalsko.

Hráme o čas

"Za každú cenu treba zabrániť, alebo aspoň čo najviac oddialiť zavlečenie nových variantov koronavírusu k nám," uviedol Klus. Na tomto sa zhodli viacerí členovia krízového štábu. "Delta variant na Slovensko určite príde, hráme len o čas. Teraz ide o to, aby sme dovtedy zaočkovali čo najviac ľudí," uviedol Klus s tým, že jediným fungujúcim riešním je totiž práve rýchla vakcinácia. "O to viac ma mrzí, že záujem o očkovanie v súčasnosti stagnuje," dodal na adresu očkovania.

Porušovanie pravidiel návratov na Slovensko

Vážnym problémom je aj porušovaniu pravidiel návratov na Slovensko. "Riešením by mala byť o. i. spolupráca so susednými krajinami pri kontrole slovenských občanov, využitie dát od mobilných operátorov, ale aj pravidelnejšia kontrola na našich hraniciach," myslí si štátny tajomník. Krízový štáb včera ešte nepredstavil žiadne riešenia, do pondelka majú totiž jednotlivé ministerstvá prísť s konkrétnymi návrhmi, aké opatrenia prijať pred ďalšou vlnou pandémie.

"Ja tvrdím, že dôležité bude aj upravenie pravidiel tak, aby bolo pre občanov jednoduchšie ich dodržiavať, ako hľadať spôsoby na ich obchádzanie. Preto stále nevzdávam aj diskusiu o tzv. oranžových zónach," dodal Klus.