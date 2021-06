Gyimesi kritizuje delenie financií z Kultminoru: Most-Híd sa bráni

Most-Híd sa voči tvrdeniam ohradil a vyzval ho, aby prestal obviňovať osobnosti kultúrnej obce Maďarov na Slovensku. Stanovisko strany poslala jej hovorkyňa Klára Magdeme. Členov jednotlivých komisií Kultminoru podľa Most-Híd nominujú kultúrne obce, nie politici. Strana tvrdí, že Gyimesi chce oklieštiť nezávislosť fondu a v snahe politicky ho ovládnuť sa neštíti osočiť osobnosti kultúry a spochybniť odbornosť členov komisií zvolených menšinami.

Gyimesi tvrdí, že nechce spochybňovať umelcov či jednotlivé projekty, ale poukázať na to, že úzka skupina ľudí si delí peniaze z fondu medzi sebou a prideľuje ich tiež združeniam či osobám napojeným na Most-Híd. Na túto skupinu mal vo fonde podľa neho dohliadať a riadiť ju Konrád Rigó, člen predsedníctva strany. Gyimesi hovoril aj o konkrétnych sumách a príspevkoch. "Zsolt Beke, ako hodnotiteľ tejto komisie, sám sebe pridelil peniaze vo výške 7400 eur ako fyzickej osobe. Ako člen prípravného výboru občianskeho združenia si pridelil na dva projekty 10.000 eur," uviedol Gyimesi a namietal aj ďalšie príspevky. Avizoval ambíciu iniciovať zmeny v zloženiach komisií, aby bol proces ich výberu transparentný. Na otázku, či sa chystá podať aj prípadné trestné oznámenie so svojimi podozreniami odpovedal tým, že nešiel do politiky s krvavými očami.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Gyimesi spustil nechutný frontálny útok na Fond pre podporu kultúry národnostných menšín, spochybnil odbornosť členov hodnotiacich komisií. Osočuje ľudí, ktorí v kultúre, na rozdiel od neho, už niečo dokázali. Jeho zámer je absolútne čitateľný a načasovanie nie je náhodné. Pred médiá predstúpil v období, keď fond čaká voľba nového riaditeľa a členov komisií," reagoval Most-Híd. Tvrdí, že podobne ako pri prednostoch okresných úradov chce OĽANO cez vlastných nominantov kontrolovať aj kultúru menšín.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rigó poznamenal, ak má Gyimesi alebo OĽANO vedomosť o porušovaní zákona, majú sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. "Zákon o fonde zabezpečuje vysokú mieru autonómnosti v oblasti národnostnej kultúry. Rozhodnutia sa rodia výlučne na základe samostatných rozhodnutí členov päťčlenných komisií, ktoré nikto nemôže prehodnotiť," ozrejmil. Gyimesiho vyjadrenia o viacerých podozreniach označil za populizmus a snahu škodiť kultúre a národnostným menšinám. Podčiarkol, že politika nie je o deštrukcii a Gyimesi by sa mal radšej venovať tomu, že OĽANO sa chystá rozbiť fond podporujúci kultúru menšín.