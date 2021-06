Hrnko je opäť vo forme: Bývalý SNS-ák to poriadne natrel Gyimesimu kvôli stretnutiam s maďarským ministrom!

Hrnko hovorí o zúfalcoch

Hrnko status začal povzdychom "Bože, to je,". Potom sa rozpísal o tom, akí "zúfalci" chodia do zahraničia na stretnutia s ministrami. "Predvčerom navštívil po jednom zúfalcovi s Gyimesim druhý zúfalec (tentokrát sám) maďarského ministra zahraničných vecí P. Szijjártóa. So svojimi 1 - 3% hlasov, s ktorými potápa najstaršiu slovenskú politickú stranu a diskredituje ju nielen pre súčasnosť a budúcnosť, ale taktiež jej minulosť, sníva o tom, že raz bude mať na Slovensku postavenie aspoň také, ako Orbán v Maďarsku alebo Kaczinski v Poľsku," konštatuje Hrnko, pričom nie je celkom jasné, kto má byť druhým "zúfalcom", no zo spomenutých percent je jasné, že pôjde o politika zo strany so slabším výtlakom.

Zdroj: Facebook/Anton Hrnko

Orbánov korunný princ

"Keďže poznám veľmi dobre pozície Orbánovho "korunného princa", momentálne ministra zahraničných vecí Maďarskej krajiny, vo vzťahu k Slovensku, neviem vôbec pochopiť, čo má s takouto politickou entitou spoločné predseda SNS (ak vôbec niečo cíti k tejto značke). Ale určite viem, čo si P. Szijjártó myslel, keď svojho hosťa odprevadil na cestu domov. Myslím si, že to bolo veľmi podobné nasledujúcemu: "BOŽE, TO JE VÄČŠÍ HLUPÁK, AKO SOM SI MYSLEL!"," dodal Hrnko.

Gyimesi ho stručne odbil

“Akákoľvek reakcia na Antona Hrnka by bola pod moju úroveň,” dodal len stručne ako reakciu na tento status poslanec Gyimesi a viac sa k téme nevyjadroval.