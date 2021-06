Zaujímavá minulosť nového šéfa SIS: V kancelárii jeho bývalého šéfa našli odpočúvacie zariadenia, on mlčí!

Aláčovi sa venoval vo svojom článku Denník N. Toho prezidentka do funkcie nového šéfa SIS pritom vymenovala len 6. mája, teda pred vyše mesiacom. Bolo to krátko po tom, ako skončil vo väzbe bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský. Aláčova minulosť je ale tiež zaujímavá, pretože pôsobil rok v košickej záchranke ako poradca a zástupca riaditeľa.

Nové vedenie bolo zhrozené, čo v kancelárii našli

Tu sa začínajú objavovať otázniky, a to po tom, ako nastúpilo do košickej záchrannej služby takmer hneď po voľbách nové vedenie. V kancelárii riaditeľa sa totiž našlo odpočúvacie zariadenie, kamera a rušička. Nikto pritom netuší, ako sa to tam dostalo a na čo to malo slúžiť.

Aláč bol od apríla 2019 poradcom riaditeľa Miroslava Boháča, od novembra 2019 do mája 2020 zástupcom riaditeľa. Nejde pritom o náhodu, keďže títo dvaja sa poznajú už dlho - spolu študovali na Právnickej fakulte na Košickej univerzite. Po parlamentných voľbách zo záchrannej služby Aláč aj Boháč odišli, Aláč našiel opäť miesto v SIS ako riaditeľ sekcie. Vracal sa tam a nebol tam teda prvýkrát.

Nový riaditeľ bol v šoku

To, aký systém našiel nový šéf košickej záchrannej služby Bystrík Mucha vo vedení záchranky, nevedel najskôr vôbec popísať a len zúfalo skonštatoval: "Bez systému, bez poriadku v štátnej firme, ktorú zrejme riadil niekto iný, nie štatutár, ale niekto možno spoza plota," povedal Mucha. "To nie je normálne, to je priam šialené!“ dodal, keď našiel kameru, odpočúvacie zariadenie a rušičku.

Hovorca záchranky Viktor Wurm tvrdí, že nevedia, komu a na čo mali nájdené veci slúžiť. Netušia dokonca ani to, kto a kedy ich tam inštaloval. "Neexistuje ani dátová stopa, ktorá by hovorila o tom, že zariadenia zakúpila Záchranná služba Košice,“ doplnil Wurm. Aláč už pritom v minulosti v SIS bol, tak si ostatní zamestnanci nájdené veci začali spájať s jeho osobou.

Bez odpovede

Denník otázky ohľadom sledovacích zariadení automaticky posielal hovorcom SIS, no odpovede na otázky sa nedočkali. "Slovenská informačná služba vám rada poskytne odpovede na otázky, ktoré sa týkajú činnosti spravodajskej služby," odkázala SIS v stručnom stanovisku bez zjavnej odpovede.

Prezidentka v čase vymenovania Aláča tieto informácie vraj nemala

Aláč bol navrhnutý do funkcie vládou a niekoľko dní túto nomináciu posudzovala prezidentka Zuzana Čaputová. Tá sa napokon rozhodla Aláča do funkcie ako Pčolinského náhradu vymenovať. Logicky na palác smerovala otázka, či tieto informácie pred vymenovaním Aláča mali.

"Informácie, ktoré priamo spomínate vo svojej otázke, prezidentka k dispozícii nemala. Pred vymenovaním za riaditeľa SIS prezidentka nedisponovala žiadnymi informáciami, ktoré by ho diskvalifikovali zastávať túto funkciu alebo na základe ktorých by bolo možné spochybniť nomináciu vlády na tento post,“ odpísal hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Zhovorčivý podľa Denníka N už nebol predseda parlamentu a strany Sme rodina Boris Kollár, ktorý na otázky neodpovedal.